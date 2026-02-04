Haftanın dizisi: NOW TV’nin yeni dizisi ‘Yeraltı’, beklentilerin üzerinde bir reyting alarak dikkat çekti. Çarşamba günleri izleyicisiyle buluşan dizi, ilk bölümüyle 5.59 reytingle açılışını yaptı.

Başrollerini Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı dizi, sosyal medyada da çok konuşuldu. Kendi gününde dengeleri değiştiren diziyi, önümüzdeki günlerde daha çok konuşacak gibiyiz.

Boşanmış bir çiftin tatilde yüzleşmesi

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Emrah Aguş’un yaptığı, İbrahim Büyükak’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı Poll Films ve 25 Film imzalı ‘Mutluyuz mu’, gişede açılışını zirvede gerçekleştirdi.

Hafta sonunda 71 bin 111 seyirci tarafından izlenen film, boşanmış bir çiftin ‘mış gibi’ yaptığı bir tatilin beklenmedik yüzleşmelere dönüşmesini konu alıyor.

Ziynet Sali’den ‘Olduramadım’ düeti

Ziynet Sali, İnan Kırdemir’le düet şarkısı ‘Olduramadım’ı yayınladı. Sözleri ve müziği İnan Kırdemir’e ait şarkının düzenlemesini ise Altuğ Öncü yapmış.

Yarım kalan aşklara ve tamamlanamayan duygulara odaklanan ‘Olduramadım’, iki ismin ortak duygusundan doğan samimi bir anlatı sunuyor.

Adaletin gölgesinde filizlenen bir aşk

Haftanın kitabı: Yazar Başak Kızıltan’ın adalet, vatan, görev ve yasak bir aşkın iç içe geçtiği çarpıcı kurgusuyla dikkat çeken romanı ‘Yarası Saklı’, Parola Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Güçlü karakterleri, yüksek temposu ve duygusal derinliğiyle öne çıkan kitap, okuru hem tehlikeli bir mücadelenin hem de kalp ile vicdan arasında sıkışmış bir aşkın merkezine davet ediyor.

Başak Kızıltan, ‘Yarası Saklı’ ile yalnızca bir romantik gerilim anlatmıyor; aynı zamanda adaletin bedelini, savaşın görünmeyen yaralarını ve sevmenin cesaret isteyen tarafını gözler önüne seriyor. Kurşunların, sırların ve yasak duyguların arasında filizlenen bu hikâye, güçlü bir aşk anlatısı arayan okurlar için etkileyici bir okuma vadediyor.