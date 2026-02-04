İsviçre; yüzölçümü yaklaşık 41.000 km², nüfusu ise 8,8 milyon civarında olan küçücük bir ülke. Nüfusun yaklaşık %25’i yabancılardan oluşuyor; bu da şehirlerdeki çok kültürlü yapının sebebini açıklıyor. Dört resmî dil konuşuluyor: Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romanşça. Buna rağmen kimlik karmaşası yok; aksine herkesin sınırı, alanı ve sorumluluğu net. Şehirle kırsal alan arasındaki denge dikkat çekici: Beton hiçbir zaman doğayı boğmuyor, doğa da şehri geriye çekmiyor. Her şey kararında. Aslında disiplinin ve sessiz yasakların ülkesi diyebiliriz.

Güneşin kendini nadiren gösterdiği bu ülkede her yer güneş enerjisi sistemleri ile donatılı. Doğanın akılla, mühendislikle ve disiplinle kullanıldığı, birbiriyle uyum içinde yaşadığı bir ülke. Güneş olmayan yerde bile güneş enerjisi çözümleri olması beni kıskandırttı. Neredeyse güneşsiz günü olmayan İzmir’de güneş enerjisi görmediğim için üzüldüm. Estetik çatılar, birbirine benzeyen ve birbirinin görselini bozmayan inşaatler… En önemlisi: Ziyan edilmiş tek bir metrekare tarım alanı bile yok.

Doğanın renk paleti dikkat çekici. Bol bordo tonları; içine biraz ukra, biraz kahverengi, biraz beyaz karıştırılmış gibi… Ağaçların ve bitki örtüsünün tonu iklim durumu için seçilmiş hissi veriyor. Hamdolsun bu eşsiz güzellikleri yaratana.

Yağmur, şelale ve nehir…

Öyle coşkulu ki oradan oksijene karışan damlalar burnunuzdan ciğerlerinize, oradan beyninize kadar giriyor; içinizde dolaşıyor. Doğa ticarethaneye dönüştürülmemiş.

Şehirlerde hemen her yerde tadilat var. Binalar elden geçiriliyor, bakım hiç bitmeyecek gibi. İş makineleri düzenli, ustalar arı. Biz güneşli havaya denk gelemedik; hafif kasvet hâkimdi. Ama bu kasvetin garip bir aurası vardı: Şehrin kimliğine yakışıyordu.

Merkeze yakın yerleşim yerlerini gezebilme şansı da bulduk. Hikmet vardı. (Bizi gezdiren canımız Hikmet Abi ve güzel ailesi.)

Hayat çok erken başlıyor ve çok erken bitiyor. Zaten böyle ülkelerde erken kalkmanın bereketi, doğrudan yaşam biçimine yansıyor. Bu durumdan mütevellit özgürlük, temizlik ve güvenlik denince aklıma gelen yerlerden biri de İsviçre oluverdi.

Galiba işin içindeki iş şu: burası bir yasaklar ülkesi. O kadar çok şey yasak ki… Zaten yasak olanları yapmadığınızda, kendinizi otomatik olarak huzurlu ve güvenli bir şehirde yaşarken buluyorsunuz. Trafik cezaları aşırı yüksek olduğundan ve herkesin gördüğü her hatayı polise bildirmesinden dolayı kimse risk alamıyormuş.

Doğaya doyduk, kar gördük. Bolca müze gezdik. Peynir memleketi; inek, süt, süt ürünü. Kiliseler diğer Avrupa şehirlerine göre daha gösterişsiz ve sadeydi. Saatleri meşhur, uzaktan baktık. Çok yaklaşmaya gerek yok : Çikolataları meşhur, onlara yakından bakabildik. İçimize attık. Ama çok içine atarsan hasta olursun.

Toplu taşıma son derece bakımlı ve konforlu fakat pahalı. Bu ülke Alp’ler yüzünden kayak sporunun turistik mekânı; o yüzden bakkallarda bile kayak ekipmanı satılıyor. Bizim ilgi alanımız olmadığından bir anlam ifade etmedi. Ben normal hayatımda yeterince kayıp düşüyorum zaten.

Zürih İsviçre’nin kalbi. Finans merkezi. Gölleri, nehir kıyıları, bisiklet yolları ve düzenli mahalleleriyle modern şehir yaşamının doğayla çatışmak zorunda olmadığını kanıtlıyor. Lüksle sadelik, disiplinle huzur yan yana durabiliyor.

Bern, İsviçre’nin başkenti. Sakin ve ağırbaşlı bir şehir. Sanki acele etmemeniz için özel olarak tasarlanmış. Orta Çağ’dan kalma şehir merkezi, kemerli yürüyüş yolları ve Aare Nehri’nin şehri kucaklayan kıvrımıyla etkiliyor. Devlet ciddiyeti ile gündelik hayat iç içe geçmiş.

Lusern ise kartpostallardan fırlamış gibi. Göl, dağ ve şehir kusursuz bir denge içinde. Ahşap Kapellbrücke Köprüsü, dar sokaklar ve göl kenarındaki yürüyüş yolları romantik. Turistik olmasına rağmen ruhunu kaybetmemiş; kalabalık içinde bile dingin kalmayı başarıyor. Luzern, İsviçre’nin doğayla kurduğu ilişkinin en estetik özeti gibi.

Solothurn’a bayıldım. ‘Selena’ isimli dünyanın sekizinci harikası bu şehirde. Bakmaya doyamıyorsun. Neden sevdiğini bilmeden çok seviyorsun. Soğuk havayı sıcacık yapıyor. Arnavut kaldırımlı sokaklar, çeşmeler… Özellikle o şehre özel pastalarına bayıldım. Çünkü Akıl yaşta değil, pastadır:

Küçük küçük geçtikten sonra İsviçre’yi özetlersem; doğaya saygının, disiplinin, güvenliğin ve kuralların ülkesi. İlk bakışta soğuk, hatta mesafeli… Ama içine girdikçe insanın kalbini sakinlikle dolduran bir yer. Ama tüm bu gelişmiş şehirlerin ortak bir kötü yanı var: zaten gelişik oldukları için gelişmiyorlar. 20 yıl önce gittiğimde de aynıydı, on yıl önce gittiğimde de aynıydı, şimdi gittiğimde de aynıydı. Ama bazen aynı kalmak da gelişmişlik. Geri giden yerlerden olmayalım. Ya olduğumuz gibi kalalım ya da her sene bir önceki seneden daha iyi olalım. Hem biz, hem ülkemiz.

