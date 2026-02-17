Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderildi.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın dosyaları Karma Komisyona, sevk edildi.

NELER OLMUŞTU?

TBMM Başkanlığına 19 Ocak tarihinde aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 10 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası verilmişti.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şu şekildeydi;

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık.