YENİÇAĞ ÖZEL HABER

Kırıkkale Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri’nin Gaziantep’te yaptığı bütün binaları yıkılan AKP’li müteahhit Yunus Kaya’yı arabasıyla kaçırdığı ortaya çıktı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen bu skandalı belgeleriyle açıkladı.

Öztürkmen’in açıklaması şöyle:

“23 yıllık AKP iktidarında liyakat adeta katledildi. Torpil ve adam kayırmanın bir diğer adı olan mülakat sistemiyle, liyakatli kadrolar, sistem dışına itilirken kamu kurumlarımız büyük oranda torpillilere teslim edildi. Böyle olunca da hemen her gün liyakatsizliğin bir sonucuyla karşılaşıyoruz.

Bakın size belgelerle çok önemli bir örnek anlatacağım. Skandalın merkezinde bir vali yardımcısı bulunuyor: Kırıkkale Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri.

Hasan Öztürkmen

Seyfullah Ordueri, bu göreve getirilmeden önce Gaziantep Nurdağı Kaymakamı'ydı. 6 Şubat depremlerinde büyük bir skandala imza attı. Nurdağı'nda yaptığı tüm binalar yıkılan AKP’li Meclis Üyesi müteahhit Yunus Kaya'yı Gaziantep’ten Mersin'in Erdemli ilçesine aracıyla kaçırdı. Emniyet’in raporunda ve savcının esas hakkındaki mütalaasına bu kaçırma olayı tüm ayrıntılarıyla girdi. Ordueri’nin zanlıyı kaçırmak için kullandığı aracın markasından plakasına, hareket saatinden rengine kadar tüm bilgiler dosyaya girdi. Peki somut belgelere rağmen Ordueri’ne ne oldu? Haliyle görevden alınmasını ve yargı karşısına çıkartılmasını beklersiniz değil mi? Hayır öyle olmadı. Olmadığı gibi Ordueri terfi ettirilerek Kırıkkale Vali Yardımcısı yapıldı.”

BELEDİYE BAŞKANINA SİLAH ÇEKTİ

Hasan Öztürkmen’in açıklamaları bununla sınırlı değil. Öztürkmen, Ordueri’nin dönemin Nurdağı Belediye Başkanına silah çektiğini de iddia etti.

Hasan Öztürkmen “Ordueri'nin vukuatları bununla sınırlı değil. Ordueri'ninNurdağı Kaymakamı olduğu dönemde 28 Ağustos 2016 tarihinde tartışma yaşadığı Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'a silah çektiği, küfür ve tehdit ettiği ortaya çıktı. Savcılık belgeleri elimizde. Adli Tıp raporuna göre o sırada yaşanan arbedede Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır hafif şekilde yaralanmış. Tarafların karşılıklı şikâyetleri üzerine yargıya taşınan olayla ilgili dava sürecinin hâlâ devam ettiğini öğrendik” dedi.

EŞİ O ŞİRKETTE ÇALIŞIYORDU

Hasan Öztürkmen, Seyfullah Ordueri’nin eşinin de kaçırdığı müteahhitin ofisinde çalıştığını belirterek “Skandallar silsilesi bitmedi... Resmi raporlara göre, Seyfullah Ordueri'nin eşi bakın hangi firmada büro memuru olarak çalışıyor? Söyleyelim; özel aracıyla kaçırdığı firari müteahhit Yunus Kaya'nın firmasında... Ve Ordueri'nin eşiyle ilgili 2021 yılında FETÖ üyeliğinden işlem yapıldığı ortaya çıkıyor. Hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılan aile üyesi sadece eşi değil. Yine resmi rapora göre, Vali Yardımcısı Ordueri'nin kız kardeşi de FETÖ sanığı. RTÜK'te uzman yardımcısı olarak çalışırken ihraç edildiği öğrenilen kız kardeş, FETÖ üyeliğinden aranıyor. Tabii, aile üyelerinin durumu kişiyi suçlu yapmaz. Ancak bir kamu kurumuna alınacak çaycının bile yedi sülalesi araştırılırken, vali yardımcıları için buna neden ihtiyaç duyulmuyor? Yoksa araştırıldı da görmezden mi gelindi?” diye konuştu.