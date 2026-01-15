Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 56 kişinin hayatını kaybettiği Nilüfer Apartmanı davasının duruşması görüldü. Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada kamu görevlileri savunma yaptı.
Dönemin Odabaşı Belde Belediye Başkanı Hasan Tümer, kendisine gelen evrakları imzaladığını belirterek, “Binayla ilgim yok, suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Fen İşleri Müdürü Kemal Kadıoğlu ise yapı denetim firmasından gelen belgeleri kontrol ettiklerini, mevzuata aykırı işlem yapmadığını savundu.
Mahkeme, kamu görevlisi sanıkların duruşmalardan bağışık tutulmasına karar verirken, adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Dava 16 Nisan’a ertelendi.