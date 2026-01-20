Yeniçağ Gazetesi
20 Ocak 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’ndan aşk itirafı gibi paylaşım

Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’ndan aşk itirafı gibi paylaşım

Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer alan Cemre Baysel, uzun bir süredir adı yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile birlikte anılıyordu. Baysel sosyal medya hesabından çekilen bir videosunu yayımlayarak sessizliğini bozdu.

Hande Karacan Hande Karacan
Haberi Paylaş
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’ndan aşk itirafı gibi paylaşım - Resim: 1

Bir süredir haklarında çıkan aşk iddialarıyla dikkat çeken çift, ilişkilerini bugüne kadar kameralardan uzak tutmayı tercih etmişti.

1 13
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’ndan aşk itirafı gibi paylaşım - Resim: 2

Birlikte tatile çıkan ikili, bu süreci gözlerden uzak yaşamayı sürdürse de son paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırttı.

2 13
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’ndan aşk itirafı gibi paylaşım - Resim: 3

Tatil yolculuğu sırasında kaydedilen ve sosyal medyada akım haline gelen videoyu paylaşan Baysel ve Bölükbaşı, bu paylaşımla ilişkilerini ilk kez açıkça gözler önüne serdi.

3 13
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’ndan aşk itirafı gibi paylaşım - Resim: 4

Söz konusu video, kısa sürede büyük ilgi görerek takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

4 13
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’ndan aşk itirafı gibi paylaşım - Resim: 5

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

5 13
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’ndan aşk itirafı gibi paylaşım - Resim: 6

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

6 13
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’ndan aşk itirafı gibi paylaşım - Resim: 7

Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcu.

7 13
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’ndan aşk itirafı gibi paylaşım - Resim: 8

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleştirdi.

8 13
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’ndan aşk itirafı gibi paylaşım - Resim: 9

Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat verdi. En son Senden Daha Güzel dizisinde Efsun karakterini canlandırdı.

9 13
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’ndan aşk itirafı gibi paylaşım - Resim: 10
10 13
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’ndan aşk itirafı gibi paylaşım - Resim: 11
11 13
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’ndan aşk itirafı gibi paylaşım - Resim: 12
12 13
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’ndan aşk itirafı gibi paylaşım - Resim: 13
13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro