Bir süredir haklarında çıkan aşk iddialarıyla dikkat çeken çift, ilişkilerini bugüne kadar kameralardan uzak tutmayı tercih etmişti.
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’ndan aşk itirafı gibi paylaşım
Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer alan Cemre Baysel, uzun bir süredir adı yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile birlikte anılıyordu. Baysel sosyal medya hesabından çekilen bir videosunu yayımlayarak sessizliğini bozdu.Hande Karacan
Birlikte tatile çıkan ikili, bu süreci gözlerden uzak yaşamayı sürdürse de son paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırttı.
Tatil yolculuğu sırasında kaydedilen ve sosyal medyada akım haline gelen videoyu paylaşan Baysel ve Bölükbaşı, bu paylaşımla ilişkilerini ilk kez açıkça gözler önüne serdi.
Söz konusu video, kısa sürede büyük ilgi görerek takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
CEMRE BAYSEL KİMDİR?
Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcu.
Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleştirdi.
Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat verdi. En son Senden Daha Güzel dizisinde Efsun karakterini canlandırdı.