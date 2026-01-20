İstanbul’un su sorununu 2071 yılına kadar çözeceği iddiasıyla ilk ihalesi 2012’de yapılan ve 2014 yılında temeli atılan Melen Barajı hâlâ hizmete girmedi.

Devletin kasasından milyarlarca lira harcanan Melen Barajı için dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı AKP’li Veysel Eroğlu, "Melen Barajı’nı 7 Aralık 2016’da 14.59’da bitiriyoruz" diye açıklama yapıp açılış saatini dahi verdi. Ancak bir türlü tamamlanamayan barajın gövdesinde inşaat sırasında çatlaklar oluştu. Baraj bitirilemeyince Melen’in suyu İstanbul’a borularla aktarılmaya başlandı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelir gelmez baraj inşaatında incelemelerde bulundu ve barajın gövdesindeki derin çatlaklar nedeniyle inşaatın durdurulduğunu açıkladı.

9,5 MİLYAR TL HARCANMIŞ

Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan bilgilere göre ise “Büyük İstanbul İçmesuyu Üçüncü Merhale (Melen Barajı)” adı altında bugüne kadar devletin kasasından 9 milyar 557 milyon 446 TL harcandı. 2026 yılında 587 milyon TL’lik daha harcamaya imza atılacağı açıklandı.

Önceki dönem İBB Meclisi’nde konuşan AKP’li Meclis Üyesi Kadem Ekşi, Melen Barajı’na yönelik eleştirilere, "Çok sayıda baraj yaptık. Bir barajda yol kazası olmuş. Biz bunu gizlemiyoruz ki. Merak etmeyin şu anda çalışma orada devam ediyor" diye yanıt vermişti.

CİMER’DEN BÖYLE YANIT GELMİŞTİ

Melen Barajı’nın akıbeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) sorulmuştu. CİMER’e gönderilen soruda, “Barajın ne zaman açılması planlanıyor?” denildi. Verilen yanıtta ise çalışmaların devam ettiği ve yeniden ihale düzenleneceği açıklanarak, “...2025 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Projelerin tamamlanmasını müteakip inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır” denilmişti.