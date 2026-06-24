Kaynak: Haber Merkezi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Emir, Meclis'teki basın toplantısında, en düşük emekli aylığı alanların açlık sınırının yarısından az tutarla hayata tutunmaya çalıştığını, bunun da 4 bin lirasının enflasyon karşısında eridiğini söyledi.

Emekli aylığında kök maaş uygulamasının sona erdirilmesini isteyen Emir, "Emeklilerin de asgari ücret kadar bir ücret alması ve her 6 ayda bir gerçekten enflasyon düşünülerek, refah payı da eklenerek bu zamların gerçekleştirilmesi lazım." diye konuştu.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne değinen Emir, kamu düzeninin sağlanmasının idarenin bir görevi olduğunu ve önleyici tedbirler alınabileceğini anlattı.

Buna yönelik bazı eleştirilerde bulunan Emir, "Ama bu, gazetecilerin, aktivistlerin, siyasetçilerin, bilim insanlarının günler önceden gözaltına alınmasını haklı, hukuki gösterebilir mi?" ifadesini kullandı.

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni değerlendiren Emir, "düzenlemenin içinin boş olduğunu" savundu.

Emir, "Daha önce 59 maddelik bir taslak yayımladılar. Bunda IBAN mağdurlarıyla ilgili düzenleme olacağını söylediler, yok. Çocuk hükümlülerle ilgili düzenlemeler olacaktı, yok. Sosyal medya hesaplarında adres doğrulama olacaktı, yok. Televizyon dizilerinde şiddetin özendirilmesinin önüne geçecek hükümler olacaktı. Onlar da yok. Aynı şekilde yoksulluk nafakası olacaktı, yok." sözlerini sarf etti.

'BU MESELE CHP'NİN İÇ MESELESİ DEĞİL'

Emir, bir gazetecinin, CHP'den istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye geçmesine dair değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Arka planı hakkında somut bilgim olmadığı için bir değerlendirme yapmak istemem. Üzüntülerimi ifade ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda CHP'ye yönelik ifadelerinin sorulmasına karşılık Emir, "CHP'de bir paralel yönetimin olmadığını" dile getirdi.

"Yargının talimatla CHP'yi bölme ve zayıflatma telaşına düştüğünü" iddia eden Emir, "Bu nedenle bu mesele CHP'nin bir iç meselesi veya CHP'deki bir çelişki, çekişme değil, CHP ile saray iktidarı arasındaki, milyonlarla bir kişi arasındaki bir meseledir ve burada çok başlılığı arzu eden, yaratan da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir." görüşlerini öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın olağan kongre için eylül ayının ilk haftasından başlayarak süreci başlattıklarına dair açıklamasının hatırlatılması üzerine Emir, bir olağanüstü kurultay yapılmasının istenmediğinin açıkça anlaşıldığını belirtti. Emir, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına dair açıklamasını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüzüğümüz açıktır, kurultay delegelerimiz görevdedir. Butlan kararında kurultay delegelerimize dönük herhangi bir tedbir kararı yoktur. Tam da bu nedenle bu kurultay delegelerimiz haklarını kullanıp 1000'in üzerinde delege, İstanbul dışındaki 833 delegemizle kurultay talep etmiştir. Bu durumda Sayın atanmış Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir seçimli tercih olanağı yoktur. 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekmektedir. Beklenti budur, olması gereken budur ve biz kendisinden tekraren bu sağduyuyu göstermesini bekleriz."

"Özgür Özel liderliğinde yeni parti kurulacağına" dair iddiaların sorulması üzerine Emir, partilerine sonuna kadar sahip çıkma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Bunun için her türlü hukuki, siyasi ve demokratik hakkı sonuna kadar kullanacaklarını dile getiren Emir, "Ama bunları yapıyoruz diye diğer bütün seçeneklerin de masada olmadığını kimse söylemesin. Elbette ki biz partimizde sahip çıkmak konusunda kararlıyız, buradayız, sonuna kadar zorlayacağız. Herkes hesabını buna göre yapsın." açıklamalarında bulundu.

Emir, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "çerçeve yasa" ile ilgili soruya karşılık, kendilerine bu konuda bir bilgi gelmediğini bildirdi.

Komisyonun raporuna yönelik daha önce defalarca "lafla ve rafta kalmasın" dediklerini anlatan Emir, rapordaki demokratikleşme ve hukuk devletine yönelik önerilere işaret etti. Emir, "Biz orada görüntü olsun diye, zevahiri kurtarmak için rapor yazmadık. O çalışmalar 52 heyet üyesiyle parlamentoda grubu bulunan bir parti hariç diğer bütün partilerin desteğiyle boşuna çıkmadı. 'Ortak akılla Türkiye'ye barışı getirelim ve ortak akılla Türkiye'de demokrasiyi ve hukuku ayağa kaldıralım' demiştik. Nerede bunlar?" diye konuştu.