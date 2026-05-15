TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve “Varlık Barışı” düzenlemesi olarak bilinen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin ilk 5 maddesi kabul edildi. Teklif kapsamında bazı kamu borçlarına 72 aya kadar tecil imkanı sağlanırken, yurt dışı kazançlarına yönelik vergi istisnalarına ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

Teklif görüşmeleri sırasında söz alan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, AK Parti iktidarını ekonomi politikaları üzerinden sert ifadelerle eleştirdi. Kara, hükümetin üretimi geri plana atan bir anlayışla hareket ettiğini savunarak, “AK Parti, getirdiği kanun teklifiyle sıcak parayı önceleyen, üretimi görmezden gelen bir anlayışla hareket etmeye devam ediyor” dedi.

"VATANDAŞ VERGİ YÜKÜ ALTINDA EZİLİRKEN BELLİ KESİMLERE AYRICALIK TANINIYOR"

Vergi yükünün toplumun geniş kesimlerinin sırtına yıkıldığını belirten Kara, finans merkezlerinde çalışanlara sağlanan vergi istisnalarını eleştirerek, “Vatandaş vergi yükü altında ezilirken neden sadece belli kesimlere ayrıcalık tanınıyor? Finans merkezinde çalışana vergi istisnası var da, enflasyon altında ezilen işçiye, emekçiye neden yok?” ifadelerini kullandı.

Bordrolu çalışanların maaşlarının vergi dilimleri nedeniyle yılın ilk aylarında eridiğini söyleyen Kara, bunun adaletle bağdaşmadığını dile getirdi.

"AK PARTİ BİR KEZ DAHA SINAVDAN KALDI"

Üretimin sürdürülebilmesi için çiftçi ve esnafa yönelik somut destek çağrısı yapan Kara, "Üretim durmasın diyorsak, çiftçinin mazotunda ÖTV ve KDV sembolik düzeye indirilmelidir. Bağ-Kur prim gün sayısı 7200 güne düşürülmeli, esnafın üzerinden bu yük alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki ekonomik sorunlara da dikkat çeken Kara, “Esnafa ‘borcunu taksitlendir’ demek yetmez; deprem bölgesinde ticari hayatın sürmesi için gerçek bir destek şarttır” dedi.

Kara, konuşmasının sonunda sosyal devlet vurgusu yaparak, “AKP iktidarı bu kanun teklifiyle bir itibar sınavı veriyor. Sosyal devlet; vatandaşını gözeten, finans çevreleri yerine onun refahını savunan devlettir. AKP bir kez daha bu sınavdan kalmıştır” diye konuştu.