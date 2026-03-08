CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda akaryakıt fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavuzyılmaz, dünya genelinde yükselen petrol fiyatlarının Türkiye’de kısa süre içinde büyük zamlar olarak yansıyabileceğini belirtti.

Hükümete çağrıda bulunan Yavuzyılmaz, akaryakıtta uygulanan vergilerde düzenlemeye gidilmesi gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda akaryakıtın ÖTV’si üzerinden alınan KDV’nin kaldırılmasını isteyen Yavuzyılmaz, kalan KDV oranının da yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmesini önerdi.

Yavuzyılmaz, söz konusu düzenlemenin yapılması halinde vatandaşların akaryakıt zamlarına karşı korunabileceğini savunarak yaklaşık yüzde 13’lük bir fiyat avantajı sağlanabileceğini dile getirdi.

'ZAM FIRTINASINA DÖNÜŞEBİLİR'

Akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Yavuzyılmaz, “Aksi takdirde dünyada yükselen akaryakıt fiyatları Türkiye’de bir zam fırtınasına dönüşerek vatandaşın cebini delip geçecektir” ifadelerini kullandı.

Eşel Mobil sistemine de değinen Yavuzyılmaz, geçtiğimiz hafta yüzde 75 oranında devreye alınan uygulamanın özellikle motorin fiyatlarında etkisini kaybetmek üzere olduğunu ileri sürdü.

AK Parti ve MHP milletvekillerine de çağrı yapan Yavuzyılmaz, vatandaşın artan akaryakıt fiyatlarından korunması için Meclis’e sunduğu kanun teklifinin hayata geçirilmesini istedi.