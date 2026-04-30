CHP Genel Başkan Yardımcısı, "AKP'nin garantili soygun tuzağı" başlığıyla sosyal medya hesabından Yap-İşlet-Devlet modeliyle yapılan Avrasya Tüneli'ne ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"FİYAT FARKI ALTINDA DEVASA TUTAR"

"AKP’nin garantili soygun tuzağı!" diyen Deniz Yavuzyılmaz, "Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen Avrasya Tüneli’nde; 2026’nın ilk 3 ayında, garanti edilen araç geçiş sayısı tutmuş olmasına rağmen, Hazinenin Görevli Şirkete ‘Fiyat Farkı’ adı altında devasa tutarda ödeme yaptığını tespit ettik." ifadelerini kullandı.

2026’nın ilk 3 ayında garanti edilen araç geçiş sayısının 6.447.394 adet olduğunu belirten Yavuzyılmaz gerçekleşen araç geçiş sayısının ise 6.780.654 adet olduğu söyledi.

CHP'li isim, "Garanti edilen araç geçiş sayısı 333.260 adet aşılmış olmasına rağmen Hazinenin şirkete ‘Fiyat Farkı’ adı altında yaptığı ödeme tutarı: 491.781.858 TL 491 Milyon Lira Bunun adı garantili soygundur" ifadelerini kullandı.

"AKP'NİN YAPTIĞI BERBAT SÖZLEŞME NEDENİYLE..."

Belgeleri de paylaşan Yavuzyılmaz sözlerine şu şekilde devam etti:

Avrasya Tüneli’nde, araç geçiş garanti sayısı tuttuğu halde Hazine şirkete neden ‘Fiyat Farkı’ ödemesi yapıyor? Sözleşme yılına göre şirkete garanti edilen araç başına geçiş ücreti 4 Dolar+KDV. Bu ücrete her yıl Amerika Tüketici Fiyatları Endeksindeki artış oranı da çarpan olarak ekleniyor. Bu nedenle bu ücret tutarı, 2026 itibariyle araç başına yaklaşık iki katına çıkmıştır.

AKP'nin yaptığı berbat sözleşme nedeniyle; Şirkete garanti edilen araç geçiş ücreti ile sürücülerin ödediği geçiş ücreti arasındaki fark tutarı şirkete ödeniyor. Ayrıca sözleşmeye göre her yıl, Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş sayısı binde 5 oranında artırılıyor. Avrasya Tüneli açıldığında günlük 68 bin olan araç geçiş garantisi, 2026 itibariyle günlük 71 bin 588’e yükselmiştir.