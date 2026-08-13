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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Genel Meclisi’nin CHP’li üyesi Serdar Yavuz, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Yaklaşık 10 yıldır CHP’nin çeşitli kademelerinde görev yaptığını belirten Yavuz, kararının bir veda olmadığını ifade etti.

CHP’de yaklaşık 10 yıldır farklı kademelerde yöneticilik yapan ve son iki yıldır Bilecik İl Genel Meclis Üyesi olarak görevini sürdüren Serdar Yavuz, partisinden ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından istifasına ilişkin değerlendirmede bulunan Yavuz, kararın kendisi açısından kolay olmadığını vurgularken, gelecekte yeniden CHP saflarında yer alma mesajı verdi.

“BU BİR VEDA DEĞİL”

Yavuz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, yaklaşık on yıldır çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptığım, son iki yıldır da İl Genel Meclis Üyesi olarak görev aldığım CHP'den istifa etmiş bulunuyorum.

Bu karar benim için kolay alınmış bir karar değildir. Ancak biliyorum ki bu, bir veda değil; yeniden CHP saflarında buluşacağım güne kadar verilmiş bir aradır.

Bu süreçte birlikte yol yürüdüğüm, emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yeniden CHP çatısı altında buluşacağımız güne kadar herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”