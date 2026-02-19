CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kalbinde hissettiği şıkışma sonrası kalp krizi şüphesiyle hastaneye gitti.

Köse’ye yapılan kontroller sonrası anjiyo işlemine karar verildi. Köse’ye Anjiyo işlemi sırasında stent takıldı. Köse, anjiyo sonrası yoğun bakım ünitesine alındı.

Köse, sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

"GENEL SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Köse, yaptığı açıklamada,

"Kıymetli hemşehrilerim, Bugün öğle saatlerinden sonra kalp krizi şüphesiyle gittiğim özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, başka bir özel hastaneye sevk edildim ve anjiyo işlemi gerçekleşti.

Anjiyo işlemi sırasında stent takıldı, şu an tedbir amaçlı yoğun bakımdayım.

Genel sağlık durumum iyi, merak eden herkese gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.

Bu süreçte yanımda olan, arayan, mesaj atan tüm dostlarıma; dualarını eksik etmeyen kıymetli Giresun halkına ve emeği geçen değerli doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

En kısa sürede yeniden çalışma arkadaşlarımla birlikte Giresun’umuza hizmet etmek için sahalarda olacağım. Hepinize hayırlı iftarlar, iyi dileklerinizi eksik etmeyin” sözlerini sarf etti.