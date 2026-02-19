Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak İtalyan devi Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup etti ve İtalya'da oynanacak rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj sağladı
Galatasaray hezimeti sonrası Spaletti neşteri vurdu: Ayrılıklar geliyor
Şampiyonlar Ligi maçında temsilcimiz Galatasaray karşısında 5-2'lik yenilgi alan Juventus'ta değişim başlıyor. Spaletti kararını verdi. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Alınan yenilgiden sonra İtalyan basını Kenan Yıldız'ı da eleştirdi.
La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Luciano Spalletti, 2026–27 sezonu planlamasında büyük bir değişim istiyor.
Tecrübeli teknik adamın isteğiyle, aşağıdaki isimlerle yollar ayrılacak:
Dušan Vlahović
Jonathan David
Loïs Openda
Edon Zhegrova
Vasilije Adžić
Juan Cabal
Federico Gatti
Michele Di Gregorio
Kaynak: Diğer