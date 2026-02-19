Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Galatasaray hezimeti sonrası Spaletti neşteri vurdu: Ayrılıklar geliyor

Şampiyonlar Ligi maçında temsilcimiz Galatasaray karşısında 5-2'lik yenilgi alan Juventus'ta değişim başlıyor. Spaletti kararını verdi. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Galatasaray hezimeti sonrası Spaletti neşteri vurdu: Ayrılıklar geliyor - Resim: 1

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak İtalyan devi Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup etti ve İtalya'da oynanacak rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj sağladı

Galatasaray hezimeti sonrası Spaletti neşteri vurdu: Ayrılıklar geliyor - Resim: 2

Alınan yenilgiden sonra İtalyan basını Kenan Yıldız'ı da eleştirdi.

Galatasaray hezimeti sonrası Spaletti neşteri vurdu: Ayrılıklar geliyor - Resim: 3

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Luciano Spalletti, 2026–27 sezonu planlamasında büyük bir değişim istiyor.

Galatasaray hezimeti sonrası Spaletti neşteri vurdu: Ayrılıklar geliyor - Resim: 4

Tecrübeli teknik adamın isteğiyle, aşağıdaki isimlerle yollar ayrılacak:

Galatasaray hezimeti sonrası Spaletti neşteri vurdu: Ayrılıklar geliyor - Resim: 5

Dušan Vlahović

Galatasaray hezimeti sonrası Spaletti neşteri vurdu: Ayrılıklar geliyor - Resim: 6

Jonathan David

Galatasaray hezimeti sonrası Spaletti neşteri vurdu: Ayrılıklar geliyor - Resim: 7

Loïs Openda

Galatasaray hezimeti sonrası Spaletti neşteri vurdu: Ayrılıklar geliyor - Resim: 8

Edon Zhegrova

Galatasaray hezimeti sonrası Spaletti neşteri vurdu: Ayrılıklar geliyor - Resim: 9

Vasilije Adžić

Galatasaray hezimeti sonrası Spaletti neşteri vurdu: Ayrılıklar geliyor - Resim: 10

Juan Cabal

Galatasaray hezimeti sonrası Spaletti neşteri vurdu: Ayrılıklar geliyor - Resim: 11

Federico Gatti

Galatasaray hezimeti sonrası Spaletti neşteri vurdu: Ayrılıklar geliyor - Resim: 12

Michele Di Gregorio

