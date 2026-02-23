CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine tepkiler sürüyor. CHP’li gençler, 'Ekrem İmamoğlu'nun diploması'nın stickerlarını İstanbul'un dört bir yanına yapıştırdı.

'Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıdır' notunun düşüldüğü diploma stickerlarının otobüs duraklarına yapıştırıldığı videoya beğeni ve yorum yağıyor.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile yüksek lisans diploması, 28 Temmuz 2025'te "koşullarda eksiklik" nedeniyle iptal edildi. Ayrıca İmamoğlu'nun mezuniyet tezinin Yükseköğretim Kurulu'nun Ulusal Tez Merkezi'nden kaldırılmasına da karar verilmişti.

Ekrem İmamoğlu, 7 gün önce "diploma davası"nda dördüncü kez Marmara Cezaevi'nde hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili zincirleme şekilde "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla açılan ve 8 yıl 9 ay hapsi istenen davada mahkeme heyeti, savunmaların ardından duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.