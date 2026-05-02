CHP Milletvekili Murat Emir, belediyelere yönelik kayyum atamaları ve görevden alma süreçlerinin hukuki değil siyasi bir stratejiyle yürütüldüğünü savundu. Özellikle yargılandıkları dosyalardan beraat eden veya tahliye edilen isimlerin hala görevlerine iade edilmemesini eleştiren Emir, hükümetin "süreç" diyerek toplumu oyaladığını ifade etti.

Halkın iradesine yönelik müdahalelerin sistematik bir hal aldığını belirten Murat Emir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Zeydan Karalar niye görevine iade edilmiyor? Ahmetler niye göre dönmedi? Süreç diyorlar ama halk iradesine saygıya dair milim kıpırdamıyorlar. Beraat kararı alan Ahmet Türk, aylar önce tahliye edilen Ahmet Özer ve hukuki bir arafta tutulan Zeydan Karalar… Siyasi açıklamalarla oyalama taktikleri devrede tutuluyor, zaman kazanılıyor ve bu sırada halkın iradesi gasp edilmeye devam ediliyor. Beklentiyi yüksek tut, halk iradesini hiçe say, belediyeye çök! Sistem tam olarak böyle işliyor."