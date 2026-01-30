CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Aziz İhsan Aktaş’ın çevresindeki korumalarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Emir, resmi iki polis dışında koruma gibi görünen kişilerin, TMSF’nin kayyum olarak yönettiği şirketlerin çalışanları olduğunu vurguladı.

Silivri’deki yargılamalara işaret eden Emir, seçilmiş belediye başkanlarının tutuklu yargılandığını, buna karşın “suç örgütü lideri” olarak tanımlanan bir isim için adeta koruma kalkanı oluşturulduğunu söyledi. Aktaş’ın önünde “etten duvar” örüldüğünü belirten Emir, bu grubun içinde iki polis, ailesinden kişiler ve kayyumlu şirketlerde çalışan üç kişinin bulunduğunu ifade etti.

Devletin bir yandan bu şirketlere “suça konu servet” gerekçesiyle el koyduğunu hatırlatan Emir, diğer yandan aynı şirketler üzerinden 300 milyon lirayı aşan naylon faturalarla paranın yeniden Aktaş’a aktarıldığını öne sürdü. Emir, “Yetmiyor, bu şirketlerden eleman gönderilip Aktaş’ın önüne koruma duvarı ördürülüyor” dedi.

İki polis korumanın verilme gerekçesinin, Fatih Keleş’in Aktaş’ı öldürteceği iddiası olduğunu aktaran Emir, buna rağmen dosyanın ciddiyetten uzak olduğunu savundu. Emir, “Bu iddia gerekçe gösterilerek koruma veriliyor ama Keleş’in ifadesi bile alınmıyor” diye konuştu.