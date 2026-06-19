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CHP'li Adalar Belediyesi ve Silifke Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında; Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile birlikte 41 kişi gözaltına alınırken Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

SİLİFKE BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Mersin'de jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belediye binasında arama yaptı. Jandarma ekipleri sabah saatlerinde belediye binasına geldi.

Binanın giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken, mesai için gelen belediye personelinin içeri alınmadığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yalnızca belediye binasında değil, farklı adreslerde de arama yapıldığı belirtildi.

Operasyonda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Belediyede görev yapan bazı başkan yardımcıları ile özel kalem müdürünün de gözaltına alındığı iddia edildi.

ADALAR BELEDİYESİ'NE OPERASYON

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalar Belediyesi'ne 'rüşvet' iddiasıyla başlattığı soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

4 ilde düzenlenen operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlara CHP'li isimlerden tepki geldi.

"BU SİYASİ OPERASYONDUR"

Yeniçağ'a konuşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaların hukuki değil siyasi olduğunu savunarak, “AKP’li belediyeye uyguladığın hukuk neyse CHP’li belediyeye de onu uygula. CHP’deyken soruşturma açılıp AKP’ye geçince dosyaların kapanması bu sürecin siyasi olduğunu gösteriyor” dedi.

Kimsenin yargılanmasına ya da soruşturulmasına karşı olmadıklarını belirten Tanal, taleplerinin suçta ve cezada adalet ile eşitlik ilkesinin uygulanması olduğunu söyledi.

Tanal, “AKP’li belediyeye uyguladığın hukuk neyse aynı hukuku CHP’li belediyelere uygula. Ya da CHP’li belediyelere uyguladığın hukuk neyse aynı hukuku AKP’li belediyelere de uygula” dedi.

Bazı belediye başkanları hakkında CHP’deyken soruşturma ve dava süreçlerinin işletildiğini, ancak AKP’ye geçtikten sonra takipsizlik veya beraat kararları verildiğini söyleyen Tanal, bunun siyasi baskı anlamına geldiğini ifade etti.

Bu durumun soruşturmaların siyasi nitelikte olduğunun göstergesi olduğunu vurgulayan Tanal, Afyonkarahisar, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’ni örnek gösterdi.

"OPERASYONLAR İSTİSNASIZ BİÇİMDE CHP'Lİ BELEDİYELERE"

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise "Operasyonların istisnasız biçimde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef aldığını bu sabah Adalar ve Silifke’de bir kez daha görmüş olduk" sözleriyle tepki gösterdi.

Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonların istisnasız biçimde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef aldığını bu sabah Adalar ve Silifke’de bir kez daha görmüş olduk. Yargı süreçlerinin kamu vicdanını zedelemeyecek şekilde, hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda ve masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için tüm gerçeklerin ortaya çıkması adına sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

"SABAH AKŞAM BÜTÜN MESELE BU"

CHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargının olmazsa olmaz gündemi 2024 yerel seçimlerinde kazandığımız belediyeler. Sabah akşam bütün mesele bu. Bir durup düşünen yok mu?" dedi.

Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"Yargının olmazsa olmaz gündemi 2024 yerel seçimlerinde kazandığımız belediyeler. Sabah akşam bütün mesele bu. Bir durup düşünen yok mu?

Neredeyse haftanın her gününe yeni bir şafak operasyonuyla uyanıyoruz.

Bu sabah Adalar Belediye Başkanımız Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanımız Mustafa Turgut’la birlikte çalışma arkadaşları gözaltına alınıyor.

Adalar’da Ali Ercan Akpolat yüzde 55,48’lik bir oy alarak, Mustafa Turgut Silifke’de yüzde 56,61 oy alarak seçildi.

Millet verdi bu yetkiyi ! Altını çiziyorum millet.

Türkiye’nin çözüm bekleyen sayısız meselesi varken sürekli bu operasyon aklının çalışması kamuoyunun vicdanını yaralamaktadır.

Sandık iradesini itibarsızlaştırmayın. Halkın tercihine saygı duymayı artık öğrenin !"