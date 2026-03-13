Beykoz Belediye Meclisi’nin Cumhuriyet Halk Partili üyelerinden Esengül Yılmaz Gül, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyaseti hiçbir zaman makam ya da kişisel kazanç için yapmadığını belirterek yaklaşık 26 yıldır CHP’ye emek verdiğini ifade etti.

Parti içindeki bazı tartışmalara değinen Gül, meclis grubunda yaşanan sorunlar nedeniyle kendisinin hedef haline getirildiğini ileri sürdü.

Açıklamasında, bazı isimlerin sorumluluktan kaçtığını savunan Gül, yaşanan olayların ardından kürsüde konuştuğu için “yalnız bırakıldığını” ve haksız eleştirilerle karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

MECLİSTEKİ DAĞILIM DEĞİŞTİ

İstifanın ardından Beykoz Belediye Meclisi’ndeki üye dağılımı AK Parti 13, CHP 14, MHP 2 ve bağımsız 2 şeklinde oluştu.