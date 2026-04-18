CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Adıgüzel'in AKP'li rakibine attığı dev farkın görselini paylaşarak şu notu düştü:

"AK PARTİLİ İSİMLER SEÇİLİNCE SORUN YOK""

AK Partili isimler seçilince sorun yok. Ama MİLLET CHP’li isimleri seçince bu iktidarın zoruna gidiyor. Milli İrade bunu gerektirir diyerek hemen operasyon düzenliyorlar. İşte bakın Ataşehir’de SEÇİM sonucu böyleydi. Onursal Başkanımız en yakın rakibine 52 bin OY FARKI attı. SANDIKTA karşılık veremeyince önceki dönem Milletvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yapmış Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve yol arkadaşlarımıza şafak vaktini bırakıp gece yarısı operasyonu düzenlediler. Daha önce Beykoz ve Şile’de olduğu gibi. Türkiye bilsin. İKTİDAR SEÇİMLERİ DE, HALKIMIZIN OYUNU DA, TERCİHİNİ DE DEĞERSİZ GÖRÜYOR Belediye başkanlarımıza ve Partimize yönelik saldırılara karşı direneceğiz. Onursal Adıgüzel’in sonuna kadar arkasındayız. Belediyelerimize ve iradeye her koşulda sahip çıkmaktan bir adım geri durmayacağız"