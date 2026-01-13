CHP tarafından yapılan açıklamada, TRT’nin, İletişim Başkanlığı’nın yönlendirmesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan bir dosya haber hazırlığı yürüttüğünün öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, Ankara’daki su sorununun tüm sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesi’ne yıkılmaya çalışıldığı belirtilerek, bu girişimin “kamu yayıncılığı ilkeleriyle bağdaşmadığı” savunuldu. CHP, 86 milyon yurttaşın vergileriyle yayın yapan TRT’nin, tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini ileri sürdü.

CHP, iletişim hesabı üzerinden, daha önce “2050 yılına kadar Ankara’nın su sorununun çözüldüğü” yönünde kamuoyuna verilen sözlerin tutulmadığını vurgularken, yaşanan sürecin sorumluluğunun yerel yönetimlere yüklenmesini eleştirdi.

Açıklamada, “Ankara’ya ve İstanbul’a yağmur yağmaması üzerinden siyaset üreten anlayışın, kamu kaynaklarıyla yürüttüğü bu girişimi milletimizin vicdanına havale ediyoruz” ifadelerine yer verildi.