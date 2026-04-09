CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim çağrısı gündemi ile muhalefet partilerine ziyaret turuna başladı.

CHP lideri Özel'in ziyaret listesinde sırasıyla; Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Anahtar Parti, Zafer Partisi, Saadet Partisi, SOL Parti yer aldı.

Dün TİP ve EMEP ile görüşen Özel, bugün İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi liderileri ile bir araya geldi. Listedeki diğer partilerle görüşmeler hafta boyunca devam edecek.

ERKEN SEÇİM KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİ

Şimdiye kadar yapılan görüşmelerdeki açıklamalarda siyasi partilerin olası bir erken seçim gündemini olumlu karşılayacaklarını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ara seçim için oylama olursa oyunuz ne olur?" sorusuna "Seçimin her türlüsü için evet oyu kullanırız" cevabını verdi.

Özel ve Dervişoğlu

Dervişoğlu, "Ben en başından itibaren Türkiye'nin yönetilemediğine işaret ederek Türkiye'nin erken genel seçime ihtiyaç duyduğu kanaatimi paylaşıyorum kamuoyuyla. Erken seçim talebinin gündeme gelmesi halinde ara seçim talebi otomatik olarak ortadan kalkıyor" ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU: HİÇBİR SEÇİME KARŞI ÇIKMAYIZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özel'in ziyareti sonrası yapılan basın toplantısında "5 yıl sınamasız olarak çok uzundur demokrasilerde. 5 yıl kalacaksa belli aralıklarla halkın önüne gitmek iktidara güç katar. Böyle bir teklif gelmesi halinde biz, hiçbir seçime karşı çıkmadığımız gibi böyle bir teklife de karşı çıkmayız" ifadelerini kullandı.

Özel ve Davutoğlu

ERBAKAN: ARA SEÇİM YAPILMALI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da ara seçim konusuyla ilgili karşılıklı fikir alışverişi ve müzakerede bulunduklarını kaydetti.

Erken seçim gündemine ilişkin Erbakan "Türkiye'de bir erken seçimin yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Neden yapılması gerekiyor? Çünkü emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, köylünün feryadını şu anda duyuyoruz. KOBİ'lerin, küçük esnafın feryadını duyuyoruz. Bu ekonomik buhrandan kurtulmak ve düze çıkmak için bu iktidarın değişmesi gerektiğini ve bir erken seçime gidilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Anayasa'daki hüküm dolayısıyla boşalan 8 milletvekilliği için bir ara seçimin yapılmasının uygun olacağını ifade ediyorum" dedi.

Erbakan ve Özel

Öte yandan bir televizyon programında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye'de bir ara seçim olabilir. Şu anda tüm Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir" dedi.

Seçmenin aklında ise şu soru; ara seçim mi, erken genel seçim mi?