CHP Sözcüsü Zeynel Emre gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın parti üyeliğinin askıya alındığını açıkladı.

Emre, kararın oy birliğiyle alındığını söyledi. Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkındaki suçlamalarla ilgili elbette kendisinden savunma alacağız ama her ne kadar özel hayat dense de boşanıyor olsa da bu görüntüleri tasvip etmiyoruz. Sayın başkan üzüntülerini ifade etti. Biz de MYK olarak Yalım’ın üyeliğinin askıya alınmasını ve iki hukukçu arkadaşın görevlendirmesini kararlaştırdık. Bunlar incelendikten sonra Yalım’ın da söyleyeceklerini dinleyeceğiz ve bir disiplin süreci işleteceğiz. Disipline sevk kararı aldık"

ÖZKAN YALIM'IN İHRACI İÇİN FARKLI YÖNTEM İZLENECEK

Gazeteci İsmail Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’nin MYK toplantısında Özkan Yalım’ın “hiyerarşisi altındaki kimseyle ilişki” gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevki bakımından görüş birliğine varıldığını, ancak kararın uygulanması için sorgu işlemleri bittikten sonra CHP’li iki hukukçunun Yalım’ın (cezaevinde veya dışarıda) savunmasını alıp soruşturma evraklarını inceleyeceğini ve Genel Sekreter’e rapor sunacağını, ardından Yalım’ın dosyası bu rapor doğrultusunda kesin ihraç için YDK’ya gönderileceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.