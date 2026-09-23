Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Mayıs ayında CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Köksal’ın, daha önce Mustafa Kemal Atatürk’e ait fotoğrafların bulunduğu odasında bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

ATATÜRK FOTOĞRAFLARININ YERİNİ ERDOĞAN FOTOĞRAFLARI ALDI

Köksal’ın belediye binasında vatandaşları ve misafirlerini ağırladığı odada daha önce Atatürk fotoğrafları bulunuyordu. Bunlardan birinin, Mustafa Kemal Atatürk’ün Tokat’ta bir vatandaşı dinlediği sırada çekilen fotoğraf olduğu belirtildi.

Köksal’ın AK Parti’ye katılmasının ardından odadaki fotoğraflarda da değişikliğe gidildiği görüldü. Sözcü'nün haberine göre, AK Parti’ye mensup misafirlerini ağırladığı sırada yapılan paylaşımda, daha önce Atatürk fotoğraflarının bulunduğu bölümde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

MAYIS AYINDA AK PARTİ’YE KATILMIŞTI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, Mayıs 2026’da CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılmıştı.

Köksal’a AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. Köksal, AK Parti’ye katıldığı törende Afyonkarahisar’a hizmet etmeye AK Parti saflarında devam edeceğini söylemişti.