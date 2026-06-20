İzmir CHP Meclis Grubu isimli whatsapp grubunda dün gece hararetli tartışmalar yaşandı. CHP’den istifa ederek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan Cemil Tugay’ın, CHP meclis üyeleriyle yaşadığı tartışma ortaya çıktı.

Tartışma, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni kurulan CHP WhatsApp grubunda yaşandı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Niyazi Arslan’ın, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri WhatsApp grubunda Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

"YA ÖNLEM ALIN YA GRUBU KAPATIN"

Grupta Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ağır ifadelerin kullanılması tartışmanın fitilini ateşledi. Duruma tepki gösteren Meclis Üyesi Niyazi Arslan, grup yönetimine çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Sayın grup yönetimi, bu WhatsApp platformu bir iletişim grubudur. Kendini bilmez üç beş kişinin, bu partiye 13 yıl genel başkanlık yapmış bir isme yönelik saçma sapan konuşmalarını yazabileceği bir mecra değildir. Grup yönetimi olarak ya bu arkadaşlara karşı bir önlem alın ya da bu grubu tamamen kapatın."

“ÖZEL DE BİZİM, KILIÇDAROĞLU DA BİZİM”

Arslan’ın Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in partinin değeri olduğunu, parti bilincinin bunu gerektirdiğini vurguladığı yazısında, "Bu saçma sapan konuşan arkadaşların partili geçmişlerini çok bilmiyorum ama lütfen parti tüzüğünü açıp okusunlar, ona göre davransınlar ya da istifa etsinler. Bu partide yıllarını geçirmiş, gençlik kolları başkanlığı ve il başkan yardımcılığı yapmış bir arkadaşınız olarak yineliyorum: Ya herkes bu partinin tüzüğüne uyacak ya da bırakıp gidecek. Bu kadar basit. Özgür Özel de bizim, Kemal Kılıçdaroğlu da bizim. Parti bilinci bunu gerektirir" ifadelerini kullandığı görüldü.

TUGAY’IN TALİMATIYLA ÇIKARILDI İDDİASI

Cemil Tugay’ın grup yönetimine verdiği talimat sonrası Arslan WhatsApp grubundan çıkarıldığı iddia edildi.

Daha sonra Cemil Tugay Grup’tan sert bir açıklama yaptı.

"Değerli Arkadaşlarım Kusuruma bakmayın, yazılanlardan biraz önce haberdar oldum. Bu meclise CHP’li Meclis üyesi olarak gelmiş yol arkadaşlarımız arasında ayrılık olamaz. Bu dönem bitene kadar biriz ve beraberiz. Herhangi birisi utanıp sıkılmadan Mutlak Butlancıları savunmaya kalkacaksa bence o çıksın bu gruptan. Ne bu WhattsApp grubu ne de meclisimiz fırsatçı provokatörlerin yeri olmayacak. Ben ve bir kaç arkadaşımızın neden istifa ettiğini bilmiyor mu bu provokatör? Biz gerçekten CHP’den mi ayrıldık? Hiç bir ahlaka sığmayacak şekilde, karşımızdakilerle işbirliği yapıp polis zoruyla parti binalarına girenler mi haklı? Ne diyor bunlar böyle? Aklınızı mı kaybettiniz kardeşim siz? Şunu bilin size İzmir’i dar ederim. Kim istiyorsa çıksın bu gruptan. Bu grup Butlancılara yataklık için kurulmadı. Bırakın bari halka karşı görevimizi yapalım. O kötü siyasetinizi alın gidin..."

“BEN BUTLANCIYIM DİYEN GRUPTAN ÇIKSIN"

Açık çağrı yapıyorum; Ben Butlancıyım diyen kimse bu gruptan çıksın. Kendilerine Butlancılar grubu kursunlar ve ne istiyorlarsa birbirine yazsınlar. 1 gram utanmaları varsa dönüp halk’a sursunlar bakalım karşılıkları var mı toplumda? Butlancların adayı olsunlar bakalım insanlar oy veriyor mu onlara? Biz bize verilen görevi sonuna kadar ahlakımızla ve edebimizle yerine getireceğiz. Nokta.

"PARTİLİ OLMAYANLARIN GRUPTAN AYRILMASI GEREKİYOR"

Grupta yaşanan tartışmaya Torbalı Meclis Üyesi Sultan İpekli Aksoy, de dahil olduğu görüldü. Partili olmayanların gruptan çıkarılması gerektiğini vurgulayan Aksoy, şu ifadeleri kullandığı görüldü:

“Partililiğini yitirmiş hangi siyasi iradeye hizmet ettiği bilinmeyen bir belediye başkanının başkanlığında yönetilen bir Cumhuriyet Halk Partisi WhatsApp grubunu da, grup toplantısını da doğru bulmuyorum. Grubumuzdan Cumhuriyet Halk Partili kimliği olmayan belediye başkanının ve meclis üyelerinin ayrılması gerekir. Ayrıca grup başkan vekilimizin gruptan çıkarılan Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyemiz Niyazi Aslanı geri alması gerekir.

Partili olmamanız sadece sizi parti suçu işlemekten korur fakat genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında eleştiri sınırlarını aşan söylemleriniz ile hakaret edebileceğiniz anlamına gelmez.

Ayrıca son yazdığınıza istinaden sizi 2029 yerel seçimlerinde bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye başkanı adayı olmaya davet ediyorum.”

TUGAY AKSOY’U DİREKT ÇIKARDI

Tugay’ın Aksoy’u bu açıklaması sonrası gruptan direkt attığı kaydedildi.

ÇAĞATAY GÜÇ, YAŞANANLARA SESSİZ KALDI

CHP İzmir Meclis Grubu” isimli WhatsApp grubunda geçtiğimiz günlerde CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç’ün de yer aldığı kaydedildi. Güç’ün yaşanan bu tartışmalara sessiz kaldığı, herhangi bir müdahalede bulunmadığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

İzGazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasını duyuran ilk isim olmuştu. Belediye Meclis üyeleriyle toplantı yapan Tugay, 3 saat süren toplantının ardından istifasını açıklamıştı