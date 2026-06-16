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Kaynak: ANKA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yarın toplanacak CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda Ankara ve İzmir İl Başkanlarının ihracının gündeme gelmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yarın saat 14.00'te toplanacak CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun gündeminde son ekonomi ve hukuk başta olmak üzere yeni kurulların oluşturulması ve ilk iki toplantıdaki gibi bazı ihraç dosyalarının ele alınması yer alıyor.

Alınan bilgilere göre Aliağa Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün ihracı istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevklerinin yarınki toplantıda ele alınması bekleniyor. İhraçların ele alınması durumunda Ankara ve İzmir için yeni görevlendirmelerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

CHP MYK'da yaşanan hukuki ve siyasi krizlerden sorumlu tutulan isimler hakkında disipline sevk ve ihraç süreçlerinin devam edeceği ifade ediliyor.

CHP'de son Parti Meclisi toplantısında MYK'ya verilen yetki kapsamında olağan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar sürerken, parti kaynakları olağan kurultay takviminin başlatılmasının ardından sürecin beş ila altı ay arasında süreceğini belirtiyor.

Öte yandan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen ve Olağanüstü Kurultay talebiyle noter aracılığıyla toplanan 900'e yakın imzanın yarın CHP Genel Merkezi'ne teslim edilmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, olağanüstü kurultay talebiyle gelecek imzalar konusunda işlem yapılamayacağını, tedbir kararı bulunduğu için kurultay yapmaya yetkileri bulunmadığını ileri sürüyor.