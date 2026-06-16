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Siyasetin ve kamuoyunun gündemine oturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki olası ayrılık senaryoları, yeni parti kurma hazırlıkları ve muhalefet aktörlerine yönelik siyasi yasak iddialarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Can, olası anket, fezleke ve yeni parti hazırlıklarına dikkat çekti...

"ÇOK RAHATSIZ EDİCİ BİR SPEKÜLASYON YAPIYORUM..."



Siyasi aktörlere yönelik baskılara ve iktidarın hamlelerine dikkat çeken Kemal Can, yeni bir parti kurma fikrinin önündeki engelleri ise şu ifadelerle aktardı:

"Şöyle bir şeyi düşünün: Diyelim ki koptular, ayrıldılar. Çok rahatsız edici bir spekülasyon yapıyorum; İmamoğlu ve şimdi çok lafı döndüğü gibi Özgür Özel için dokunulmazlık kaldırıldı ve siyasi yasak getirildi. Şimdi o kalan parti, ne kadar yeni parti hüviyetinde bir kadro dinamiği sağlayabilir? 'Kim o teşkilatlanmanın motoru olur?' tartışması bir yana; bugün CHP'yi bile üç kere seçilmiş mevcut genel başkanın elinden almış bir iktidarın, yeni kurulmuş bir parti için ne gibi engeller tasarladığı konusunda bir hesap yapmak gerekiyor."

"ANKETLERİN ÇOK SIKINTILI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Hilmi Hacaloğlu ve Ersin Eroğlu'nun soruları üzerine kamuoyu araştırmalarına ve seçmen reflekslerine değinen Kemal Can, anket verilerine dayanarak kesin yargılara varmanın büyük bir hata olacağını belirtti:

"Sadece anketlere bakıp, 'Yeni parti yüzde bilmem kaç oy alıyor' demek doğru değil. Ki bu anketlerin şu anda çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. O yeni parti kimin liderliğinde gidecek? Nasıl bir teşkilatlanmayla yola çıkacak? Seçim günü o sandığa, bugün ankette 'Evet, öyle bir şeyi desteklerim' diyen kaç kişinin gidip oy vereceğini şu anda ölçemezsiniz. Velev ki ölçtünüz diyelim, bu değişmez bir veri değildir. Dolayısıyla siyaset; hızlı karar almayı ve gecikmekten kaçınmayı ama aynı zamanda geri dönüşü olmayan hamleleri iyi hesaplamayı gerektiren bir faaliyettir."





'BUNA YETERLİ ZAMAN VAR MI?'



Olası bir erken veya baskın seçim ortamında, sıfırdan bir siyasi organizasyon kurmanın ve CHP mirasını taşımanın yapısal zorluklarına değinen gazeteci Kemal Can, programın son bölümünde;