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CHP'de mutlak butlan krizinin son perdesi, yeni partinin kuruluşu oldu. CHP'li milletvekillerinin kurucu olacağı yeni partide yasal süreç adım adım işlerken, Özgür Özel destekçisi 95'e yakın milletvekilinin toplu bir şekilde istifa etmesi bekleniyor.

Özgür Özel yönetiminin parti sözcüsü Zeynel Emre, "Kuruluş sürecini başlattık. Dilekçelerimiz hazır. Bu hafta dilekçemizi İçişleri Bakanlığı'na vereceğiz." demişti.

Emre'nin bu sözlerinin ardından gözler yeni partiye geçecek olan milletvekillerinin istifasına çevrildi. CHP'li vekillerin bu hafta istifa etmesi beklenirken, Gazeteci Barış Yarkadaş da CHP'de bugün, en geç pazartesi günü toplu istifalar yaşanacağını belirtti.

"TOPLUCA İSTİFA EDECEKLER"

Yarkadaş, "Özgür Özel ve arkadaşları, kendilerini destekleyen milletvekillerini, yarın saat 11’de basına kapalı toplantıya çağırdılar. Yarınki bu toplantıdan sonra da topluca istifaları verecekler." dedi.