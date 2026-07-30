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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) peş peşe yaşanan üst düzey istifalar siyaset gündeminde derin yankı uyandırmaya devam ediyor.



CHP'nin önemli isimlerinden 24. Dönem Milletvekili Hurşit Güneş, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden partideki son gelişmelere dair çarpıcı ve geniş kapsamlı bir açıklama yaptı.





Hurşit Güneş'in resmi X hesabından yaptığı ve siyaset gündemine bomba gibi düşen o sarsıcı paylaşımı şu şekilde:

"Şu anda yurtdışındayım. Eski Çalışma Bakanı Önder Sav ile eski Bayındırlık Bakanı Erol Çevikçe’nin CHP’den istifalarını duydum. Derinden üzüldüğümü, hatta sarsıldığımı ifade etmeliyim. Her iki kişi de Kemal Kılıçdaroğlu’nu 2010 yılında Genel Başkanlığa doğrudan taşıyan kişilerdir...

Bütün bu gelişmeler karşısında, CHP’nin mahkeme kararıyla gelen yönetimi toplumun karşısına çıkıp bu duruma üzüldüğünü ve bu durumdan partisini nasıl çıkabileceğini açıklamıyorsa, hatta daha da esef verici biçimde hala 'arınmadan' bahsediyorsa, o zaman acilen mahkeme kararıyla gelen bu yönetimden arınmak gerekir. Çünkü CHP özünden arındırılmaya çalışılmaktadır! CHP çözülürken ne açıklıdır ki figüranlar eşliğinde üye törenleri yapılmaktadır. Açıkçası, siyasal meşruiyeti kalmayan bu yönetimin temel siyasi fonksiyonu kalmamıştır...





Şu anda yurtdışındayım. Eski Çalışma Bakanı Önder Sav ile eski Bayındırlık Bakanı Erol Çevikçe’nin CHP’den istifalarını duydum. Derinden üzüldüğümü, hatta sarsıldığımı ifade etmeliyim. Her iki kişi de Kemal Kılıçdaroğlu’nu 2010 yılında Genel Başkanlığa doğrudan taşıyan… — Hurşit Güneş (@hursitgunes) July 30, 2026

Ne kadar acıklı değil mi? Hazin! Oysa herkes ayrılınca mahkeme kararıyla gelen bu yönetimden kurtuluş da bir o kadar zorlaşmaktadır. İstinaf mahkemesinin verdiği butlan kararı öylesine kurgulanmıştır ki, yetki verilen kişi istendiği takdirde yaşam boyu partiyi kurultaysız yönetebilecektir! ...

Siyasal yaşamım boyunca yegane özenim itibarımı korumaktı, makam elde etmek değil. Çünkü makamlar eninde sonunda gelip geçicidir. İtibar ise sürekli korunması gereken en önemli değerdir... Şimdi CHP’nin yönetimine çağrım şudur; derhal Yargıtaydaki dosyadan temyizi çekin, karar kesinleşsin. Tedbir kalksın ve hızlı bir kurultayın önünü açın!"