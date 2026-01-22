CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekmeköy mitinginde yaptığı konuşmada, gazeteci Enver Aysever’in Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu’na "Ben hırsızın elini sıkmam" dediği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Bu konuyu ilk kez köşesine taşıyan SABAH gazetesi yazarı Mahmut Övür’ü hedef alan Özel, "Övür övür kendinden övüne kibirli, yalancı... Bir kelimesi doğru değil" ifadelerini kullandı.

Özel, ziyaretin gerçekleştiğini ancak iddia edilen diyaloğun hiçbir şekilde yaşanmadığını savunarak, haberin tamamen asılsız olduğunu ileri sürdü.

ENVER AYSEVER CEPHESİNDEN JET YANIT: SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM

Özgür Özel’in bu çıkışının ardından gazeteci Enver Aysever, avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Özel’in beyanlarının gerçeği yansıtmadığı ve dürüstlük ilkesiyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Aysever’in avukatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün kürsüden bu beyanların inkâr edilmesi, bir kişi tartışması değil; siyasette doğruluk, tanıklık ve etik sorunudur. Müvekkilim, içeride de dışarıda da hayatı boyunca hırsızlıkla mücadele ettiğini özellikle vurgulamaktadır. Müvekkilim, söylediği sözlerin arkasındadır. Bugün yapılan, bir kişiyi değil; siyasette dürüstlük ilkesini yalanlamaktır."

Açıklamada ayrıca, CHP Genel Başkanlığı makamının Atatürk'ün mirası olduğu hatırlatılarak, bu makamın "gerçeği inkâr ederek korunamayacağı" belirtildi.