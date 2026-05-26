CHP'de mutlak butlankarının ardından 2023 Parti Meclisi göreve döndürüldü.

KILIÇDAROĞLU 1 HAZİRAN'DA TOPLAYACAK

CHP'nin mahkeme kararıyla göreve getirilen Parti Meclisi’nin de 1 Haziran’da toplanması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun düzenleyeceği PM toplantısına Özgür Özel'in ekibinin de katılacağı iddia edilmişti. İddiaya göre, Özel’in ekibi PM toplantısında olağanüstü kurultayın yapılması için irade koyacak.

TÜZÜĞE GÖRE PM KURULTAY ÇAĞRISI YAPABİLİR

CHP tüzüğüne göre, kurultaya gitmenin bir yolu da PM kararı olarak biliniyor. Tüzükte ilgili madde, “Genel Başkan; doğrudan ya da Parti Meclisi’nin kararı ya da kurultay üye tamsayısının beşte birinin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır” ifadeleri ile yer alıyor.