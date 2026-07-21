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Kaynak: Haber Merkezi

CHP yönetimi, Özgür Özel’in Yeni Parti kuruluşu hazırlıklarında yer aldığı iddia edilen 7 ilçe başkanı ve yönetim kurulunun görevden alındığını duyurdu. Görevden alınan ilçe başkanlarının aynı zamanda tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildikleri açıklandı.

İŞTE GÖREVDEN ALINAN İLÇE BAŞKANLIKLARI

CHP Başakşehir İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Kadıköy İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Pendik İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Silivri İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Esenyurt İlçe Başkanı ve yönetimi

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi,

"Cumhuriyet Halk Partisi; tüzüğü, programı, örgüt disiplini ve siyasi ahlakı üzerine inşa edilmiş köklü bir Cumhuriyet kurumudur. Hiçbir görev ve hiçbir makam, bu kuralların üzerinde değildir.

Özellikle İstanbul örgütümüzde ilçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin, görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları, buna aracılık etmeleri veya parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olmaları asla kabul edilemez.

Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil eden herkes, öncelikle bu partinin tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. Bu ilkelere aykırı davrananların görevlerini sürdürmesi düşünülemez.

Bu nedenle, aşağıda isimleri belirtilen ilçe başkanları ve yönetimleri görevlerinden alınmış; ilçe başkanları da tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur."