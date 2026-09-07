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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nde ikinci başkanvekilliği için gerçekleştirilen oylamada CHP ve Yeni Parti’nin adayı Naki Demir, 70 oy alarak göreve seçildi. AKP'nin adayı Oğulcan Sağlam ise 59 oyda kaldı.

NEFES gazetesi yazarı Aytunç Erkin, seçim öncesinde ABB’de “dengeler değişecek” beklentisinin gündeme geldiğini anımsatarak, oylama sonucunun bu beklentiyi karşılamadığını ifade etti.

AKP'NİN ADAYI 59 OYDA KALDI

ABB Meclisi’nde, ikinci başkanvekili Emre Doğan’ın cezaevinde bulunması nedeniyle yeniden seçim yapılması gündeme geldi.

Yapılan oylamada toplam 137 oy kullanıldı. CHP ve Yeni Parti’nin adayı Naki Demir 70 oy alarak ABB ikinci başkanvekili seçildi. AKP'nin adayı Oğulcan Sağlam ise 59 oyda kaldı.

Sandıktan 7 boş, 1 geçersiz oy çıktı.

AKP'DE “DENGELER DEĞİŞECEK” ÇALIŞMASI

TV100 yayınında konuşan Aytunç Erkin, Emre Doğan’ın cezaevinde olması nedeniyle yapılan seçimin öncesinde çeşitli tartışmalar yaşandığını belirtti.

AKP Grubu’nun seçim öncesinde “Süreç ve dengeler değişecek” değerlendirmesi doğrultusunda çalışmalar yürüttüğünü aktaran Erkin, oylama sonucunda CHP ve Yeni Parti’nin adayının 70 oyla seçildiğine dikkat çekti.

Sonuç itibarıyla CHP ve Yeni Parti’nin adayı Naki Demir ikinci başkanvekilliğine seçilirken, AKP'nin adayı Oğulcan Sağlam 59 oyda kaldı.

Erkin’in değerlendirmesine göre, seçim öncesinde ABB Meclisi’nde dengelerin değişebileceğine ilişkin beklentiye rağmen sandıktan net oldukça farklı bir tablo ortaya çıktı.