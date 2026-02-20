ALF Araştırma 9–13 Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 221 kişiyle yüz yüze seçim anketi gerçekleştirdi, bu pazar bir seçim olması halinde vatandaşlara oyunu kime vereceğini sordu. Ankete göre CHP ve AKP arasındaki fark 0,4 puana düştü.

AKP FARKI 0,4'E İNDİRDİ

Anket sonuçlarında CHP yüzde 33,8 ile birinci parti konumundayken, AK Parti yüzde 33,4 ile ikinci sırada. İki parti arasındaki farkın sadece 0,4 puan olması, son aylarda iktidar ve ana muhalefet arasındaki yarışın giderek kızıştığını gösteriyor.

MAKAS DARALIYOR

Bir önceki dönemlere kıyasla AK Parti’nin oy oranını yukarı çektiği, CHP ile arasındaki farkı ise yarım puanın altına indirdiği görülüyor.

ALF'nin araştırmasına göre siyasi partilerin oy dağılımları şöyle:

-CHP: %33,8

-AKP: %33,4

-DEM Parti: %9,3 (Üçüncü büyük güç konumunu koruyor)

-MHP: %8,6

-İYİ Parti: %3,0

-YRP: %2,9

-Zafer Partisi: %2,7

-A Parti: %2,4

-Diğer: %3,9