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Kaynak: ANKA

CHP İzmir İl Örgütü, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü ve CHP’nin kuruluşunun 103’üncü yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenledi.

Çelenk sunma töreninin ardından konuşan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, hem 9 Eylül’ün tarihsel önemine hem de CHP’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği siyasi yol haritasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“CHP, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ÖNCÜ PARTİSİDİR”

Gümrükçü, CHP’nin Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecindeki rolüne dikkat çekti. CHP’nin Türkiye’yi kurtaran iradenin siyasi parti olarak örgütlenmiş hali olduğunu belirten Gümrükçü, partinin Cumhuriyet Devrimi’ni sürdürecek kadroları yetiştirmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

CHP’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Devrimi’nin öncü partisi olduğunu savunan Gümrükçü, partinin bugün 103’üncü yılında çeşitli saldırılarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

CHP’nin kapatılmasının istendiğini ve partinin müze yapılmasının gündeme getirildiğini söyleyen Gümrükçü, buna rağmen örgütün mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Gümrükçü, CHP tabanından gelen ve Kuvayımilliye ruhunu taşıdığını söylediği kadroların Türkiye’nin demokrasi, adalet ve eşitlik taleplerinin sözcüsü olmaya devam edeceğini ifade etti.

İzmir örgütünün son dönemde yeniden yapılanması için yürütülen çalışmalara da değinen Gümrükçü, 30 ilçede örgütlü bir yapıya ulaşma hedefinin gerçekleştirildiğini söyledi.

“İLK SEÇİM NE ZAMANSA, O SEÇİME HAZIRLANACAĞIZ”

Gümrükçü’nün konuşmasında en dikkat çeken mesaj ise yaklaşan seçimlere ilişkin oldu.

CHP İzmir örgütünün seçim hazırlıklarına bugünden başlayacağını belirten Gümrükçü, seçim tarihinin üç ay, altı ay ya da bir yıl sonra olmasının fark etmeyeceğini söyledi.

Gümrükçü, “Bugünden itibaren ilk seçim ne zamansa, ama üç ay ama altı ay ama bir yıl, o seçime hazırlanacağız. Biz bugün burada partimizin kuruluşunu kutluyoruz ama aynı zamanda İzmir için seçim startını da veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte CHP İzmir İl Örgütü, 9 Eylül töreninde seçim çalışmalarına yönelik mesajını da açıkça ortaya koymuş oldu.

Gümrükçü, CHP’lilerin “Zafer Yürüyüşü” programında yer almamasıyla ilgili tartışmalara da açıklık getirdi. Sabahki törenlere katılmadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Gümrükçü, İzmir milletvekillerinin Ankara’da Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldığını söyledi.

Kendisinin ise İzmir’deki programa yetişmek için Ankara’dan uçakla geldiğini belirten Gümrükçü, CHP milletvekilleri ve örgüt yöneticileriyle birlikte İzmir’in kurtuluşunu kutladıklarını ifade etti.

CHP İzmir İl Başkanı’nın açıklamaları, 9 Eylül kutlamalarının yanı sıra partinin İzmir’deki siyasi çalışmalarında yeni bir dönemin işareti olarak değerlendirildi.