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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci İsmail Saymaz, Menderes Belediye Başkanvekilliği seçimi öncesinde CHP ile YENİ Parti arasında yaşanan görüş ayrılığını gündeme taşıdı.

Saymaz’ın aktardığına göre CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, partisinin seçimde kendi adayını çıkaracağını ve YENİ Parti’nin adayına destek vermeyeceğini söyledi.

“BİZİM ADAYIMIZI DESTEKLESİNLER”

Gümrükçü, CHP’den YENİ Parti’ye geçen isimlerin Belediye Başkanı İlkay Çiçek konusunda daha önce yapılan uyarıları dikkate almadığını savundu.

CHP’li isimlerin yaklaşık iki buçuk yıl boyunca Çiçek hakkında uyarılarda bulunduğunu ileri süren Gümrükçü, buna rağmen herhangi bir adım atılmadığını ve uyarıda bulunan parti üyelerinin cezalandırıldığını iddia etti.

İlkay Çiçek’in halen CHP üyesi olduğunu belirten Gümrükçü, YENİ Parti’nin CHP adayına destek vermesi gerektiğini savundu.

Gümrükçü, “Belediye AK Parti’ye gitsin istemiyorlarsa bizi desteklesinler” ifadelerini kullandı.

MENDERES AK PARTİ’YE GEÇEBİLİR İDDİASI

Saymaz, CHP ile YENİ Parti arasındaki anlaşmazlığın derinleşmesi halinde Menderes Belediyesi’nin AK Parti’ye geçebileceğini öne sürdü.