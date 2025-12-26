CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Dokuz Eylül Üniversitesi kampüsü önünde KYK burslarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Aydın, KYK burslarının yıllar içinde eriyen alım gücüne dikkat çekerek, yaşanan kaybı “tavuk döner hesabı” üzerinden anlattı.

'UTANIYOR MUSUNUZ?'

KYK bursunun sene sonuna yaklaşılmasına rağmen hala açıklanmadığına dikkat çeken Aydın, “2018 yılında KYK burs artışı 11 Aralık, 2019 yılında 16 Kasım, 2020 yılında 7 Aralık, 2021 yılında 14 Aralık, 2022 12 Aralık, 2023 yılında 28 Kasım’da ve 2024 yılında 9 Aralık’ta açıklanmıştı. Yakın dönemde KYK burs artışı en geç 14 Aralık’ta açıklanmış. Bugün takvimler 26 Aralık’ı gösteriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, maalesef yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK burs ücretini hala açıklamadı. Sayın Bakan, bunun sebebi beceriksizlik mi yoksa belirlediğiniz rakamı bu sefer açıklamaya utanç mı duyuyorsunuz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a ‘Gençler günde 100 lirayla ne yapabilir’ diye soran Aydın, şunları söyledi:

“2025 yılında 3 bin liralık burs ile ayın sonu gelmedi. Üniversiteliler bu yıl da geçinemedi. Üniversite öğrencileri için sorun sadece barınma, beslenme ve ulaşımda değil; sorun, öğrencilerin sistematik bir şekilde yoksullaştırılması, öğrenciyken işçileştirilmesi, mezun olduğunda işsizleştirilmesi ve geleceksizliktir. Devletin verdiği 3 bin liralık KYK bursu, üniversite öğrencisinin ay sonunu getirmesine yetmiyor. Çünkü 3 bin lira, günlük 100 lira demek. Bir genç günde 100 liraya ne yapabilir? Çorba içemez, kahve içemez. Sayın Bakan’a soruyorum, bu devirde gençler günde 100 lirayla geçinebildi mi? Sürekli AK Parti’nin gençlik kollarıyla bir araya geliyorsunuz. Bugün bir öğrenci mahallesine girip kişi başı 100 lirayla bir kahve içmeye çalışın. Bakalım içebilecek misiniz?"

'TEMEL İHTİYAÇLARIN GİDERİ, 3 BİN 260 LİRA'

Mevcut 3 bin liralık bursun barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçları dahi karşılamadığının altını çizen Aydın, “KYK bursu, en temel ihtiyaç olan barınma ihtiyacını bırakın karşılamayı, desteklemeye bile yetmiyor. Öğrenci yurdu fiyatları almış başını gidiyor, kiralar cep yakıyor. Bir üniversite öğrencisi en düşük ücretli KYK yurdunda kalsa bile aylık 750 lira gideri var. Üniversiteye gidip gelmek için 1 aylık abonman kartı çıkarsa aylık yaklaşık 400 lira ücreti var. Üniversite yemekhanesinde ayın 22 günü günde 2 öğün yemek yese yaklaşık 2 bin 110 lira gideri var. KYK bursu 3 bin lirayken bu temel ihtiyaçların gideri, 3 bin 260 lira. Yani öğrenciler, ayın 8 günü yemek yemese bile KYK bursu öğrencilere yetmiyor. Bu hesapta su içmek, giyim harcaması, üşüse bir kazak alacak bütçe, kültür, sanat ve sosyal yaşam yok. Kitap, kırtasiye, eğitim harcamaları, sağlık ve kişisel bakım harcamaları yok. Hastalansa eczaneden ilaç almak yok” diye konuştu.

'36 TENCERE SALÇALI MAKARNA UÇTU GİTTİ'

2017 ve 2025 yılları arasında KYK bursunun alım gücüne ilişkin karşılaştırma yapan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“İktidara sesleniyoruz. Bu açık nasıl kapanacak? Öğrenciler ayın sonunu nasıl getirecek? Ülkemizde genç yoksulluğu, enflasyonu var. Erdoğan, ‘Başkanlık sistemi bizi bambaşka bir boyuta taşıyacak, çağ atlayacağız’ demişti. Bunu söylediğinde yıl 2017’ydi. 2017 yılında KYK bursa 425 liraydı. 2025 yılında 3 bin lira oldu. Bu artış gençlerin hayatına nasıl yansıdı? 2017 yılında bir genç tavuk döner dürüm yemek istese 2017 yılında 7 liraydı. Bir aylık bursla 60 adet tavuk döner dürüm alınabiliyordu. Bugün ise aynı menü 225 lira. Bir aylık bursla 13 adet tavuk döner dürüm alınabiliyor. Aradan geçen zamanda 47 tavuk döner dürüm kayıp. 2017 yılında orta boy bir filtre kahve 6,25 liraydı. Bir aylık bursla 68 adet filtre kahve alınıyordu. Bugün aynı kahve 125 lira ve bursla sadece 24 adet filtre kahve alınabiliyor. Aradan geçen zamanda 44 adet filtre kahve kayıp. Öğrenci evinde yapılan 1 tencere salçalı makarnanın 2017’deki maliyeti 3,5 liraydı ve bir aylık bursla 121 tencere yapılabiliyordu. Bugün ise maliyeti 35 lira. Bir aylık bursla 85 tencere salçalı makarna yapılıyor. Yani 36 tencere salçalı makarna öğrenci arkadaşlarımızın sofrasından uçtu gitti. 2017 yılından bu yana 13 halı saha, 22 tiyatro bileti kayıp. Bu kayıplar sadece rakam değil, gençlerimizden çalınanlar.”

'KYK BURSU TALEBİMİZ, 10 BİN LİRADIR'

KYK bursu için en az 10 bin lira çağrısı yapan Aydın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘göreve geldiğimde 45 liracık’ dediği bursla 2002 yılında 1,5 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün ise 3 aylık KYK bursuyla bir çeyrek altın bile alınamıyor. Öğrenciler bugün sadaka istemiyor. Erdoğan’ın artırdım dediği 45 liralık bursun bugünkü karşılığını istiyor. Bu bir lütuf değil, haktır. Biz de bu hakka sahip çıkarak hakkımız olanı istiyoruz. CHP olarak KYK bursu talebimiz, en az 1 çeyrek altın yani 10 bin liradır. Sözünü de veriyoruz. KYK bursu, CHP iktidarın kademeli olarak eski gücüne kavuşacak ve bursları kademeli olarak 1,5 çeyrek altın fiyatına yükselteceğiz” dedi.