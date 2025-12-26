19 Mart'ta İBB'ye yapılan 'yolsuzluk' iddiaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da operasyonun devamında tutuklanmıştı.

AİHM'DEN İNCELEME KARARI

Mehmet Pehlivan sosyal medya hesabı üzerinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM)'in İmamoğlu'nun tutukluluğunu inceleyeceğini açıkladı. Pehlivan şunları söyledi:

"Kamuoyuna duyurulur.

Müvekkil Ekrem İmamoğlu’nun haksız tutukluluğuna ilişkin yapmış olduğumuz AİHM başvurusunun öncelikli olarak inceleneceği kararı tarafımıza resmi olarak bildirilmiştir.

AİHM’nin vermiş olduğu bu öncelikli inceleme kararı, bugüne kadar Türkiye’den yapılan başvurularda nadir olarak verilen bir karardır."

İBB İDDİANAMESİ KABUL EDİLMİŞ, 9 MART'TA İLK DAVA

İBB Başkanı İmamoğlu’nun ‘suç örgütü lideri’ olmakla suçlandığı iddianame kabul edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederken dava açıldı. Davada aralarında İmamoğlu’nun da olduğu 105’i tutuklu 407 sanık yargılanacak. İddianame ise 3 bin 700 sayfayı aşıyor.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren "sistem" kurarak, bu sistem sayesinde, önce İstanbul Belediye Başkanı seçildiği, ardından CHP'yi ele geçirdiği, ardından da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak fon oluşturduğu öne sürüldü ve 142 ayrı eylemden, 828 ila 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederken duruşma tarihi ise 9 Mart olarak belirlenmişti. Davanın ise 8 ay süreceği tahmin ediliyor.