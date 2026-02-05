Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın uyuşturucu testinin pozitif çıkması nedeniyle gözaltına alınmasının ardından, CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın X hesabından destek mesajı paylaşılmıştı. Söz konusu paylaşımda, Fenerbahçe camiasına ve Sadettin Saran’a destek vurgusu yapılmıştı.

Ancak bu mesaj kısa süre sonra sosyal medyadan kaldırıldı. Paylaşımın silinmesi, N’Golo Kanté transferi sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından geldi. Fenerbahçe ile Al-Ittihad arasında yaşanan transfer krizinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Prens Selman ile temasa geçtiği, transferin sonuçlanmasının ardından ise Sadettin Saran’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiği biliniyor.

Bu teşekkür mesajının ardından, CHP İstanbul Gençlik Kolları’na ait X hesabındaki destek paylaşımının silindiği görüldü.