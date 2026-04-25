CHP Belediye Başkanları Buluşması, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında Parti Genel Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda söz alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyelere yönelik süreçler, yargı uygulamaları ve yerel yönetimlerin karşılaştığı baskılar hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Yavaş, 2019 yerel seçimlerinden bu yana CHP’li belediyelere yönelik “engelleme girişimleri” olduğunu savunarak, buna rağmen belediyelerin hizmet üretmeye devam ettiğini ve başarı oranlarının arttığını ifade etti.

“Bize topal ördek muamelesi çektiler” diyen Yavaş, belediyelerin hem merkezi yönetim hem de siyasi baskılarla karşı karşıya bırakıldığını, buna rağmen halkın desteğini artırdıklarını söyledi. 2024 seçimlerine de değinen Yavaş, CHP’li belediye sayısının ve oy oranlarının yükseldiğini belirtti.

Yavaş, belediyelerin başarısının iktidar değişimini tetikleyebileceği düşüncesiyle çeşitli engellemelerle karşılaştıklarını iddia ederek, “silkeleyin bunları” anlayışıyla hareket edildiğini öne sürdü.

Son dönemde belediyelere yönelik soruşturma ve tutuklamalara da tepki gösteren Yavaş, bazı uygulamaların itibarsızlaştırma amacı taşıdığını savundu. “Tutukluluk istisna olmalıdır” diyen Yavaş, masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ve bunun hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu söyledi.

Yavaş, bazı belediye başkanlarına yönelik uygulamaları eleştirerek, “enseden tutup itibarsız görüntüler verilmesini doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bizim itibarımız makamların üzerindedir” diyen Yavaş, suç işleyen herkesin hesap vermesi gerektiğini ancak bunun eşit ve adil şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Yargı süreçlerine ilişkin de konuşan Yavaş, delilden sanığa gidilmesi gerektiğini ancak bazı soruşturmaların bunun tersine işlediğini iddia etti.

Belediyelere yönelik baskıların siyasi olduğunu savunan Yavaş, “eşit hukuk ve eşit muamele” çağrısı yaptı. Belediye başkanlarının hizmet üretme alanında bulunduğunu belirterek, siyaset kurumunun temel amacının halka hizmet olduğunu ifade etti.

Yavaş ayrıca, yerel yönetimlerin başarısının Türkiye’de demokratik sürecin güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirterek, muhalefetin ortak bir hukuk zemini oluşturması gerektiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda Yavaş, “iktidara gelmemizin önünü kimse kesemeyecek” diyerek, hukukun üstün olduğu bir Türkiye hedeflediklerini ifade etti.