YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Genel Meclisinde 1 Nisan Pazartesi günü yapılan Meclis Başkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan fire krizi ile ilgili İl Başkanı Ali Özdemir’den açıklama geldi.

Bilecik İl Genel Meclisin 1 Nisan Pazartesi günü yapılan Başkanlık seçiminde AK Parti mevcut İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş’u, CHP ise aynı zamanda grup sözcüleri olan İsmail Hakkı Elmas’ı aday göstermişti.

22 üyeli Bilecik İl Genel Meclisinde CHP’nin 10, AK Partinin 8, MHP ve İYİ Partinin ise 2’şer üyesi bulunuyor. Gizli oy açık tasnif yöntemi ile yapılan Başkanlık seçiminde AK Parti adayı Ramazan Kurtulmuş 11 oy alarak yeniden Başkan seçilmiş, İsmail Hakkı Elmas ise 9 oy almıştı. 2 oy ise boş çıkmıştı.

Seçimin ardından İl Genel Meclisinde 10 üyesi bulunan CHP’de kendi adaylarına oy vermeyen üyenin kim olduğu araştırılmaya başlanmıştı.

CHP İl Başkanı Ali Özdemir, yaşanan gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yaparak, İl Genel Meclisinde gerçekleştirilen başkanlık seçiminin sonuçlarını Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanlığı olarak siyasi sorumluluk ve örgüt disiplini açısından dikkatle değerlendirdiklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisinin kişisel hesapların, irade dışı yönelimlerin ya da kapalı kapılar ardında yürütülen hesapların değil, açık, şeffaf ve onurlu siyasetin partisi olduğunu vurgulayan Başkan Özdemir, bu çizginin dışına çıkan kim olursa olsun karşısında örgütün kararlı duruşunu bulacağını ifade etti.

Başkan Özdemir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Bilecik İl Genel Meclisinde gerçekleştirilen başkanlık seçiminin sonuçlarını Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanlığı olarak siyasi sorumluluk ve örgüt disiplini açısından dikkatle değerlendirmekteyiz.

İl Genel Meclisinde 10 üyemiz bulunmasına rağmen adayımızın 9 oy almış olması, parti grup kararına uyulmayan bir durumun yaşandığını açıkça ortaya koymuştur. Bu tablo Cumhuriyet Halk Partisi örgütü açısından kabul edilebilir değildir. Parti disiplini, örgüt iradesi ve temsil sorumluluğu bizim için tartışmaya açık değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel hesapların, irade dışı yönelimlerin ya da kapalı kapılar ardında yürütülen hesapların değil, açık, şeffaf ve onurlu siyasetin partisidir. Bu çizginin dışına çıkan kim olursa olsun karşısında örgütümüzün kararlı duruşunu bulacaktır.

Söz konusu durumla ilgili gerekli inceleme derhâl başlatılmıştır. Parti disiplinine aykırı hareket eden kişi ya da kişiler tespit edildiğinde, kim olduğuna bakılmaksızın parti içi hukuk çerçevesinde gereken tüm yaptırımlar tereddütsüz uygulanacaktır. Hiç kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün emeğini, mücadelesini ve siyasi itibarını zedelemesine izin vermeyeceğiz.

Bu mesele bir kişinin değil, örgüt disiplininin meselesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki sorunları görmezden gelen değil, tespit eden, gereğini yapan ve yoluna daha güçlü devam eden bir partidir.

Örgütümüz müsterih olsun. Bu durum en kısa sürede açıklığa kavuşturulacak ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal ciddiyetine yakışır şekilde gereken yapılacaktır. Bizler Bilecik halkının bize verdiği sorumluluğun farkındayız ve bu sorumluluğu en güçlü şekilde taşımaya devam edeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi, kişisel çıkarların değil, örgüt iradesinin ve halkın onurunun partisidir.

Kamuoyuna saygıyla duyururum.”