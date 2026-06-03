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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisinde mahkeme kararı ile iptal edilen 38. Olağan Kurultayın yeniden toplanması için başlatılan imza kampanyasına Bilecik delegeleri de katılarak imzalarını verdi.

CHP’de iptal olan 38. Kurultayın bir an önce toplanması için gerekli girişimler başlatılırken delegeler kurultayın toplanabilmesi için noter kanalı ile imza vermeye çağırılmıştı. Bilecik’te de bu çağrıya oyan üst kurul delegeleri noter kanalı ile imzalarını vererek CHP Genel merkezine gönderdiler.

Bilecik’te kurultay delegesi olan Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, Bozüyük ilçe Başkanı Mustafa Arda ve İsmail Er noter kanalı ile imzalarını vererek Genel Merkeze gönderdiler.

İl Başkanı Özdemir imza verdikten sonra yaptığı açıklamada, “Bilecik Delegelerimizin imzaları atıldı, söz artık örgütün. Hiçbir makam, hiçbir hesap, örgütün ortaya koyduğu iradenin üzerinde değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimin, yenilenmenin ve demokrasinin sesi yükselmeye devam edecek. Mücadelemiz, partimizi daha güçlü yarınlara taşımak içindir. Hayırlı olsun.” dedi.