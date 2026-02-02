Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

İlçe başkanlarıyla yapılan ilk toplantıda hem geçen yıl masaya yatırıldı hem de yeni yol haritası çizildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Başkanlığı, 2026 yılının ilk İlçe Başkanları Toplantısını geniş katılımla gerçekleştirdi. CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir başkanlığında yapılan toplantı, örgüt içi dayanışma ve ortak mücadele vurgusuyla dikkat çekti.

Toplantıya; CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Osman Kaynak, Gençlik Kolları MYK Üyesi İsmail Karaca, İl Kadın Kolları Başkanı Elif Gökkuş, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Çakmak ve Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Berrin Özan katıldı.

GEÇMİŞ DEĞERLENDİRİLDİ, GELECEK PLANLANDI

Toplantıda 2025 yılının kapsamlı bir değerlendirmesi yapılırken, 2026 yılına ilişkin örgütsel çalışmalar, saha planlamaları ve ilçe bazlı hedefler ele alındı. CHP’nin Aksaray genelinde daha güçlü ve etkin bir örgütlenme modeliyle yoluna devam edeceği vurgulandı.

İLÇE BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR

İl Başkanı Bilal Özdemir, toplantıya katılım sağlayan ilçe başkanlarına tek tek teşekkür ederek şunları söyledi:

Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir

Ortaköy İlçe Başkanı Mübaat Güneyli

Gülağaç İlçe Başkanı Servet Demir

Güzelyurt İlçe Başkanı Hüseyin Çal

Sarıyahşi İlçe Başkanı Hüsamettin Demirel

Ağaçören İlçe Başkanı Duran Erdem

Eskil İlçe Başkanı Ali Güç

Özdemir, sağlık sorunları nedeniyle toplantıya katılamayan Sultanhanı İlçe Başkanı Halil Söylemez için de geçmiş olsun dileklerini iletti.

“KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA”

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İl Başkanı Bilal Özdemir, CHP’nin temel mücadele anlayışını şu sözlerle vurguladı:

“Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

Bu mesaj, toplantının ana ruhunu ve 2026 yılına yönelik ortak mücadele kararlılığını özetleyen güçlü bir vurgu olarak öne çıktı.

CHP Aksaray İl Örgütü’nün, birlik ve dayanışma temelinde 2026 yılına daha güçlü bir şekilde hazırlandığı mesajı verilen toplantı, partililer tarafından olumlu karşılandı.