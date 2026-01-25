Chicago’daki United Center’da Boston Celtics’i 114-111 yenen Bulls, karşılaşma öncesi düzenlenen törenle Derrick Rose’un 1 numaralı formasını emekli etti.

Rose, Bulls tarihinin beşinci oyuncusu olarak forması emekli edilen isim oldu; daha önce Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23) ve Scottie Pippen (33) bu onura layık görülmüştü.

Chicago doğumlu Derrick Rose, 2008 NBA Draftı'nda Bulls tarafından ilk sıradan seçildi. 2008-2016 yılları arasında Bulls formasını giyen Rose, 2009'da yılın çaylağı, 2011'de ise sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazandı. 22 yaşında, NBA tarihinin MVP ödülünü kazanan en genç oyuncu oldu. Oyun kurucu olarak görev yapan Rose, Bulls'ta 406 normal sezon maçında 19,7 sayı, 3,7 ribaunt ve 6,2 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kariyerini 2024'te sonlandıran 36 yaşındaki Rose, Bulls’un yanı sıra New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons ve Memphis Grizzlies gibi takımlarda da mücadele etti.