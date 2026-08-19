Yapay zeka teknolojilerini hayatın merkezine konumlandırmayı hedefleyen OpenAI, macOS işletim sistemine özel ChatGPT masaüstü uygulamasına "Computer History" adını verdiği yeni bir işlev kazandırdı. Kullanıcıların bilgisayar başında gerçekleştirdiği eylemleri bir veri dizinine dönüştüren sistem; ChatGPT ve Codex'in referans alabileceği kapsamlı bir dijital geçmiş oluşturuyor.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YERİNE ETKİNLİK TAKİBİ

Microsoft’un Windows 11 için sunduğu Recall özelliğine benzerliğiyle dikkat çeken sistem, çalışma prensibi açısından rakiplerinden ayrılıyor. Computer History; ekran görüntüsü, video ya da ses kaydı almak yerine doğrudan tıklama ve klavye girdilerini "etkinlik kayıtları" olarak tanımlıyor. Elde edilen bu veriler sayesinde yapay zeka, kullanıcının daha önce üzerinde çalıştığı dosyaları, incelediği web sitelerini ve yarım kalan görevleri analiz ederek bağlamsal yanıtlar verebiliyor.

GİZLİLİK VE KONTROL KULLANICIDA

Toplanan verilerin güvenliği ve gizliliği konusunda esnek bir yapı sunan OpenAI, özelliğin tamamen isteğe bağlı (opt-in) şekilde kullanılabileceğini bildirdi. Kullanıcılar istedikleri uygulamaları veya web sitelerini takip kapsamı dışında tutabilirken, oluşturulan geçmiş kayıtlarını istedikleri an silme imkanına da sahip oluyor. Sistem, kullanıcının o anki komutlarının ötesine geçerek bilgisayardaki geçmiş eylemleri bir bütün olarak kavrama imkanı tanıyor.