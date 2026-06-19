Kaynak: Diğer

Vatandaşların çeşitli toplumsal, çevresel, siyasi ve sosyal konularda imza kampanyaları başlatmasına olanak sağlayan Chang.org'a erişim sağlamak isteyen kullanıcılar, siteye ulaşmakta sorun yaşamaya başladı.

Kula Sulh Ceza Hakimliğinin 17 Haziran 2026 tarihli ve 2026/337 sayılı kararıyla Change.org erişime engellendi.

Change.org, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının destek verdiği kampanyalara ev sahipliği yaparken, Türkiye'de de uzun yıllardır çevre sorunlarından hayvan haklarına, eğitimden yerel yönetim uygulamalarına kadar birçok konuda kamuoyu oluşturulmasında önemli bir araç olarak kullanılıyordu.

BTK’nin sitesi üzerinden site sorgulaması yapıldığında yukarıdan da görebileceğiniz üzere bir erişim engelinin söz konusu olduğu görülebiliyor. Açıklamada “change.org,17/06/2026 tarihli ve 2026/337 D.İş sayılı Kula Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadeleri yer alıyor. Siteye girmeye çalıştığımızda da erişim engeli kararı çıkıyor ve giriş yapılamıyor.

Kararın neden alındığına dair ise henüz bir bilgi maalesef yok. 2007 yılında kurulan ABD merkezli Change.org, dünya çapında popüler bir siteydi. Küresel olarak aklnıza gelebilecek her türden konuda imza kampanyasının başlatılması ve desteklenmesine imkân tanıyordu.