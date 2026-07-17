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İtalya'da savcılığın taşeron üretim zincirinde yaşandığı öne sürülen işçi sömürüsü iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma genişletildi. Son operasyonda Chanel ve Bvlgari başta olmak üzere çok sayıda lüks moda markasının ofislerinde arama yapıldı.

İtalyan polisi, Çinli işçileri çalıştıran taşeron firmalarla bağlantılı oldukları şüphesiyle düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda şirkette inceleme gerçekleştirdi.

SORUŞTURMADA HANGİ MARKALAR VAR?

Milano Cumhuriyet Savcısı Paolo Storari, patronlardunyasi.com'un haberine göre; operasyonların basında yer alan haberleri doğruladığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında, Chanel, Bvlgari, Brunello Cucinelli, Etro, Goyard Italie, Jacob Cohen Company, Moncler, Stefano Ricci hakkında da inceleme yürütüldüğü bildirildi.

Savcılık, daha önce Prada, Givenchy ve Dolce & Gabbana gibi markaların tedarik zincirlerinde de kötü çalışma koşullarına ilişkin bulgular elde etmişti.

İDDİALARIN ODAĞINDA TAŞERON ÜRETİM SİSTEMİ VAR

Soruşturmanın merkezinde, lüks markaların üretimi taşeron şirketlere devretmesi, bu şirketlerin de işi farklı alt yüklenicilere aktarmasıyla oluşan üretim zinciri bulunuyor.

İddialara göre bu sistem, maliyetleri düşürürken denetimi zayıflatıyor ve özellikle Çinli işçilerin düşük ücretle, uzun saatler ve kötü çalışma koşullarında çalıştırılmasına zemin hazırlıyor.

İtalyan yetkililer, tedarik zincirindeki olası ihlallerin tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti.

LORO PİANA DA BENZER SÜREÇ YAŞAMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce Loro Piana, tedarik zincirindeki çalışma koşullarına ilişkin endişeler nedeniyle geçici olarak kayyum yönetimine alınmıştı.

Şirketin denetim mekanizmalarını güçlendireceğini taahhüt etmesinin ardından bu uygulama kaldırılmıştı.

İTALYA HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

İtalya Sanayi Bakanı Adolfo Urso, daha önce yaptığı açıklamada ülkenin lüks moda sektörünün uluslararası alanda hedef alındığını savunmuştu.

Yetkililer, soruşturmanın moda sektörünün tamamını değil, iddia edilen usulsüzlükleri ve tedarik zincirindeki çalışma koşullarını ortaya çıkarmayı amaçladığını belirtiyor.