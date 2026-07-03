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Kaynak: AA

Deneyimli oyuncu, Cezayir'in 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre'ye 2-0 mağlup olarak elendiği karşılaşmanın ardından milli formaya veda ettiğini duyurdu. Mahrez, mücadeleyi kazanabileceklerini ancak yaptıkları hataların pahalıya mal olduğunu belirterek, bu seviyede küçük yanlışların ağır sonuçlar doğurduğunu söyledi.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Cezayir Milli Takımı formasını giydiği 119 karşılaşmada 40 kez rakip fileleri havalandırdı.

J Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Cezayir, son 32 turunda İsviçre'ye 2-0 yenilerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti.