Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yaşanan firar olayı, güvenlik güçlerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede son buldu. Açık ceza infaz kurumundan kaçan hükümlü, ilçe merkezine ulaşamadan kayalık alanda kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 24 Mart 2026 günü saat 22.48 sıralarında cezaevinden firar eden Muhittin G., durumun bildirilmesi üzerine polis ekiplerini harekete geçirdi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden yapılan detaylı incelemede, firarinin Adakale mevkiinden ilçe merkezine doğru koşarak ilerlediği tespit edildi.

Bunun üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, firariyi eski Adakale yolu üzerindeki sarp ve kayalık alanda saklanırken buldu. Karanlık ve zorlu arazi şartlarına rağmen sürdürülen titiz çalışma, kısa sürede sonuç verdi.

Yapılan kimlik kontrolünde şahsın, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan arandığı ortaya çıktı. Ayrıca firarinin farklı suçlardan da çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Muhittin G., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülürken, olay güvenlik güçlerinin kararlı ve hızlı müdahalesinin bir örneği olarak dikkat çekti.