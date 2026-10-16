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Kaynak: Haber Merkezi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokaklarda ve çöplüklerde yaşamak zorunda kalan 66 yaşındaki R.K., kış mevsimi öncesinde sıcak bir barınak ve düzenli yemek imkanına kavuşabilmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bilerek hakaret ederek kendisini tutuklattı.

DÖRDÜNCÜ GÖZALTINDA HEDEFINE ULAŞTI

Alanya’daki bir parkta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan R.K.’nin, aynı suçlamayla dördüncü kez emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 66 yaşındaki adam, Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakımliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" (TCK 299) suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇÖPLÜKLERDE YATIYORDUM, BAŞKA ÇAREM YOKTU"

Sokakta kalmanın yarattığı çaresizliği mahkemedeki ifadesinde "Kalacak hiçbir yerim yok, günlerdir çöplüklerde yatıp kalkıyorum. Sırf başımı sokacak sıcak bir yer olsun diye bu yola başvurmak zorunda kaldım" dedi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yaşanan olay, derinleşen geçim ve barınma sıkıntısını bir kez daha gündeme taşırken; cezaevinin ücretsiz bir yaşam alanı olarak görülmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

TCK 299 SORUŞTURMALARINDA DOSYA SAYISI 200 BİNİ AŞTI

Yaşanan bu olayın yanı sıra, Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasına ilişkin veriler de dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiği dönemden bu yana savcılıklara intikal eden, ihbarda bulunulan veya soruşturma aşamasına geçen toplam dosya sayısının 200 bini geride bıraktığı kaydedildi.